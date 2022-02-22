Огляд Horizon Forbidden West для PS5

Коли Guerrilla Games вирішили створити Horizon Zero Dawn, вони підняли свою планку до небес. Перша спроба запровадити RPG бойовик у відкритому світі дуже сподобалась фанам платформи PlayStation завдяки інтенсивним боям, захоплюючій оповіді і чудовому головному герою. Ми провели багато часу за грою Horizon Forbidden West, і ми насправді думаємо, що сиквел фанам також сподобається.





Через шість місяців після закінчення гри, Елой продовжує свою подорож, запобігаючи масовому вимиранню світу. У небі вирують зловісні бурі, а по світу швидко поширюється незвичайна червона рослина, вбиваючи всю флору і фауну на своєму шляху. Елой шукає відповідей і пошуки приводять її на Заборонений Захід, небезпечний регіон, де мешкає віроломне і смертоносне плем’я Тенакт. Звичайно, на її шляху виникають всілякі перешкоди, одна з яких Регалла, бунтівниця племені Тенакт, яка веде громадянську війну зі своїми послідовниками і армією машин під її командуванням.

Ми не будемо тут спойлерити, але в цій складній історії є безліч сюжетних поворотів, які базуються на сучасних племінних конфліктах та наслідках минулого. Zero Dawn розкриває захоплюючу історію і постійно затягує вас в великі одкровення, тому ми впевнені, що сиквел покаже нам щось більше. Історія у Forbidden West, можливо, не так сильно вас вразить як оригінал, але в ній є неабияка частка моментів несподіванки. Аудіозаписи все ще є частиною гри, але більша частина сюжету передана більш органічним чином.

Сценарій став ще кращим завдяки кращій грі акторів. Деякі вірні друзі Елой, такі як Варл і Еренд, приєднуються до неї в пошуках і стають ще симпатичнішими, а такі нові герої, як Зо і Коталло отримали дуже фантастичний образ. Всі персонажі ведуть себе більш розкуто і людяно, а ви будете виховувати цих героїв в міру того, як вони будуть грати все більшу роль в загальній оповіді.

Аналогічним чином стали кращими і розмови з іншими NPC. Всі персонажі, які дають вам завдання і торговці отримали індивідуальний характер, вони ведуть жваву розмову, яка виглядає значно краще, ніж похитування голови взад і вперед, як це було в оригінальній Zero Dawn. Однак анімація все-ще залишилась трохи дивною. Гра виглядає напрочуд добре в 99 відсотках випадків, але невідповідність погляду персонажа, чи погана синхронізація губ, є все-ще помітними. Ганьба! Ганьба! – міг би прокричати геймер, блукаючи у прекрасному відкритому світі Забороненого Заходу.

Guerrilla Games потурбувалась про те, щоб ви насолодились найкращими візуальними ефектами. Посушлива пустеля, засніжені гори, пишні джунглі і чіткі берегові лінії: все це прекрасно поєднується на ігровій карті. Художній дизайн у цій грі неймовірно сильний. Деталізація і анімація машин вражає, а люди є одними з кращих, яких можна побачити в іграх з відкритим світом. Кожне плем’я є індивідуальним завдяки своєму дивовижному одягу і розфарбованому тілу. В 4k ця гра просто фантастична. Режим продуктивності як і раніше теж працює чудово, але при запуску гри зі швидкістю 60 кадрів в секунду кількість пікселів помітно збільшується.

Змагаючись з незграбними великими роботами, ви навряд чи будете приділяти багато часу детальному розгляду навколишнього світу. Ви собі не уявляєте, наскільки це приємно, перемагати ворожі машини армією, яка складається всього з однієї жінки. Цю ейфорію підсилює контролер DualSense за допомогою відмінно реалізованого тактильного зв’язку Haptic Engine. Деякі відчуття тут просто незрівнянні, наприклад, пробіжка серед високої трави, і опір спускового гачка при підготовці стріли.

Машини мають чудовий зовнішній вигляд з деякими новими доповненнями, наприклад Slitherfang, що забезпечує одні з найбільш видовищних боїв у грі. Як і раніше, ви можете озброїтися безліччю різних типів зброї, в тому числі і новими, такими як потужні Spike Throwers для метання, або рукавиця Shredder Gauntlet, що запускає диски, які завдають шкоди ворогу, перш ніж повернутися до вас. В боях з машинами треба використовувати найкращу стратегію, наприклад, використання пасток, виймання чутливих запчастин, або просто використання слабких місць, що, безумовно, перетворює бої на одні з найбільш захоплюючих у відкритому світі.

Елой навіть може використовувати спис, який в цій версії працює досить непогано. Бої проти людей виглядають ще більш епічними. Звичайно, ви можете покластися на свій вірний лук, але деякі вороги залюбки втягнуть вас у близький бій. Після розблокування більшої кількості атак ближній бій безумовно стає більш привабливим, а боротьба з повстанцями Регали стає більш видовищною. Спеціальні прийоми можуть швидко переломити хід бою.

Ми очікували що нас вразить саме бій і навколишній світ, але нас також дуже вразив “акторський” склад. Другорядні персонажі в Horizon Zero Dawn завжди були досить блідими порівняно з головним героєм, але Елой все ж зустрічається з цікавими особистостями.

Все це допомагає створити більш правдоподібний фон, де ви можете повірити в ідею про те, що різні клани існують вже багато років, кожен з яких керується своїм власним унікальним поглядом на світ. Заборонений Захід чудово поєднує висвітлення проблем духовності і наукову фантастику. Все це підтримується захоплюючим ігровим циклом з деякою шаблонністю, але ця шаблонність зовсім не набридає.

Часте повторення основних ігрових систем не дозволяє грі повністю реалізувати свій неприборканий потенціал, але у ній є відкритий світ у який ви захочете повернутись знову навіть після завершення проходження гри.

Квести і місії тут стали ще більш різноманітними. Мисливські угіддя допомагають потренуватись в бою з машинами, крім того, ви можете відточити свою техніку ближнього бою. Величезна арена дозволяє пройти екстремальні випробування, а у відкритому світі ви можете поганяти верхи на машинах. Крім того, у грі є цілий ряд головоломок і предметів колекціонування. Найприємніше те, що більша частина цих необов’язкових предметів добре вписується в оповідь. Навіть радіовежі і підземелля тут дуже різноманітні і тісно пов’язані з історією.

Дослідникам тут є чим зайнятись, а натискання R3 сфокусовує Елой на предметах, які треба підібрати, або на речах, з якими можна взаємодіяти. Ви можете досліджувати навколишній світ на машинах, або скористатись новим планером, щоб дістатись до важкодоступних місць. Підйоми часом були незграбними, оскільки Елой інколи відмовлялася хапатися за виступи на платформах, але здебільшого все працювало відмінно.

Тим не менше, ми вирішили сфокусуватись на хорошому. У Horizon Forbidden West були враховані і виправлені майже всі недоліки першої гри. Ми з радістю повернулись у світ Елой, наповнений цікавою науковою фантастикою, і жменькою персонажів, про яких ми щиро дбали під час гри.

Висновок

В цілому, Horizon Forbidden West набагато краща у порівнянні з попередньою грою. Карта стала більш різноманітною, розмови персонажів цікавішими, а і без того відмінний ігровий процес тепер доповнений новою зброєю, великою кількістю опцій і покращеною системою ближнього бою. У сюжеті немає того елемента несподіванки, який був у першій грі, але сміливих сюжетних поворотів тут достатньо. Про всі дрібні дорікання забуваєш одразу, коли входиш в ігровий процес. Horizon Forbidden West – чудовий бойовик-RPG, і цій грі справді немає рівних.

Переваги: Мальовничий відкритий світ

Захоплюючі бої проти машин

Покращений бій проти людей

Квести стали ще більш різноманітними

Чудові сюжетні повороти та історія

Неймовірні кадри

Недоліки Інколи буває невдала анімація

Випадкова поява деяких персонажів

Сюжет не настільки вражає новизною, як в оригінальній версії

Герой інколи “промахується” коли лазить по платформах

Наша оцінка - 9 9 Про всі дрібні дорікання забуваєш одразу, коли входиш в ігровий процес. Horizon Forbidden West - чудовий бойовик

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