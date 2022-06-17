Стало відімо, скільки часу потрібно на те, що б повністю пройти DIablo IV

Творчий керівник розробки DIablo IV Джо Шелі у розмові з GameSpot розкрив кілька свіжих подробиць гри. Наприклад, він розповів про час, що піде на проходження сюжетної кампанії, а також розкрив максимальний рівень персонажа.





Шелі заявив, що гравцям доведеться качатися аж до 100 рівня, а на проходження кампанії піде близько 35 годин — це помітно більше за Diablo II і Diablo III, які вимагали приблизно 20 годин.

Після 100-го рівня прокачування не зупиниться – почнеться звична система “Парагон”, яка покращує певні характеристики персонажа.

При цьому директор розробки наголосив, що після закінчення сюжетного проходження середній рівень персонажа буде близько 45. Далі гравці будуть качатися за допомогою побічних завдань, світових босів, PvP, а також різних PvE-івентів.

По досягненні 100 рівня починається ендгейм, де панують “Кошмарні підземелля”, яких понад сотня в Diablo IV . Їх можна проходити нескінченну кількість разів і в будь-який спосіб – щоразу вони генеруються випадковим чином.

Diablo IV виходить у 2023 році на PC та консолях обох поколінь.