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Названо найкращі ігри 2021 року за версією Metacritic

07.12.2021
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2021 рік добігає кінця, і багато видань та мережевих ресурсів починають підбивати його підсумки.


На сайті-агрегаторі Metacritic можна ознайомитися зі списком ігор , які отримали найвищі оцінки від журналістів та критиків.

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Перша трійка вийшла досить несподіваною. На вершині довільного рейтингу видання The Final Cut  гри Disco Elysium на ПК.

На другому рядку The House in Fata Morgana – Dreams of the Revenants Edition для Switch, а умовна бронза відійшла Tetris Effect: Connected також для гібридної консолі Nintendo.

Так, 2021 став першим за багато років, коли на верхніх позиціях немає жодного великобюджетного і масштабного AAA-проекту.

Топ-10 виглядає так:

  1.  Disco Elysium: The Final Cu
  2. The House in Fata Morgana – Dreams of the Revenants Edition –
  3. Tetris Effect: Connected
  4. Hades (версія для Xbox Series X)
  5. Hades (версія для PlayStation 5)
  6. Forza Horizon 5 (версія для Xbox Series X)
  7. Forza Horizon 5 (версія для ПК)
  8. Psychonauts 2
  9. Microsoft Flight Simulator
  10. Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

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07.12.2021
1 хвилина на прочитання

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