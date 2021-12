Названо найкращі ігри 2021 року за версією Metacritic

2021 рік добігає кінця, і багато видань та мережевих ресурсів починають підбивати його підсумки.





На сайті-агрегаторі Metacritic можна ознайомитися зі списком ігор , які отримали найвищі оцінки від журналістів та критиків.

Перша трійка вийшла досить несподіваною. На вершині довільного рейтингу видання The Final Cut гри Disco Elysium на ПК.

На другому рядку The House in Fata Morgana – Dreams of the Revenants Edition для Switch, а умовна бронза відійшла Tetris Effect: Connected також для гібридної консолі Nintendo.

Так, 2021 став першим за багато років, коли на верхніх позиціях немає жодного великобюджетного і масштабного AAA-проекту.

Топ-10 виглядає так: