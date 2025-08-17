Украинцы могут отменить обмен валюты и вернуть свои деньги: есть одно важное правило

Если вы только что обменяли валюту и передумали, не спешите расстраиваться. Согласно правилам Национального банка Украины (НБУ), у вас есть возможность провести так называемый “обратный обмен валюты” и вернуть свои деньги. Однако для этого нужно строго соблюсти одно важное условие.

Как провести обратный обмен

Эта возможность предусмотрена для защиты прав потребителей, но действует в очень ограниченный период.

Лимит времени. Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию только в течение 15 минут после её совершения.

Обязательные документы. Для подтверждения права на обратный обмен вам нужно предоставить квитанцию или расчётный документ, полученный во время первой операции.

Имейте в виду: это правило касается только лицензированных обменных пунктов, а не частных лиц.

Как не получить фальшивые деньги при обмене

НБУ также призывает украинцев быть крайне внимательными при покупке иностранной валюты, поскольку поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Если вы обнаружите фальшивку, потраченные на неё деньги вам никто не вернёт.

Чтобы избежать таких неприятностей, придерживайтесь следующих правил:

Всегда обращайтесь только в лицензированные пункты обмена валюты: это могут быть банки или небанковские финансовые учреждения.

Никогда не совершайте обмен “с рук”, через интернет или в других неофициальных местах.

К слову, в ближайшее время Украина не планирует отказываться от гривны в пользу евро. В НБУ подчёркивают, что такая перспектива возможна лишь через 10–15 лет.