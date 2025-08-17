Нові вимоги для виходу на пенсію: чому більшість українців не зможе виконати їх вчасно

В Україні триває пенсійна реформа, і з кожним роком вимоги до страхового стажу посилюються. Якщо минулого року середній стаж українця, який досяг пенсійного віку, становив 33 роки і 9 місяців, то вже до 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати мінімум 35 років стажу. Експерти прогнозують, що виконати ці умови зможе далеко не кожен.

Коли і як змінюються вимоги до стажу

Поетапне збільшення вимог до стажу було заплановано ще в 2017 році. Спочатку передбачалося, що до 2028 року на пенсію в 60 років зможуть вийти близько 45% громадян, але тепер ці прогнози виглядають занадто оптимістично. Ситуація ускладнюється через війну і велику кількість тіньових працівників.

Ось як будуть зростати вимоги до стажу в найближчі роки:

2025 рік: для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати мінімум 32 роки стажу. У 63 роки – 22 роки, в 65 років – 15 років.

2026 рік: вимоги зростають до 33, 23 і 15 років відповідно.

2027 рік: для пенсії в 60 років знадобиться вже 34 роки стажу. Для 63 років – 24 роки.

2028 рік: мінімальний стаж для виходу на пенсію в 60 років досягне 35 років.

Чому більшості не вистачить стажу

Основна проблема полягає в зміні правил обліку стажу. До 2004 року стаж розраховувався за записами в трудовій книжці, а після – тільки за фактом сплати внесків. Таким чином, такі періоди, як навчання і служба в армії, більше не зараховуються до стажу. Щоб виконати норму в 35 років, українцям доведеться працювати майже все життя без перерв.

Крім того, значна частина працюючих громадян, як і раніше, отримує зарплату «в конвертах». Це дозволяє їм не платити податки і соціальні внески, але позбавляє можливості накопичувати необхідний стаж. В результаті, для багатьох пенсійний вік насправді збільшиться до 63 або навіть 65 років, оскільки напрацювати достатньо років легального стажу вони не зможуть.

Як ви вважаєте, чи потрібно змінювати правила обліку стажу, щоб більше українців могли вийти на пенсію вчасно?