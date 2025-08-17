Новые требования для выхода на пенсию: почему большинство украинцев не сможет выполнить их вовремя

В Украине продолжается пенсионная реформа, и с каждым годом требования к страховому стажу ужесточаются. Если в прошлом году средний стаж украинца, достигшего пенсионного возраста, составлял 33 года и 9 месяцев, то уже к 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь минимум 35 лет стажа. Эксперты прогнозируют, что выполнить эти условия сможет далеко не каждый.

Когда и как меняются требования к стажу

Поэтапное увеличение требований к стажу было запланировано ещё в 2017 году. Изначально предполагалось, что к 2028 году на пенсию в 60 лет смогут выйти около 45% граждан, но теперь эти прогнозы выглядят слишком оптимистично. Ситуация усугубляется из-за войны и большого количества теневых работников.

Вот как будут расти требования к стажу в ближайшие годы:

2025 год: для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь минимум 32 года стажа. В 63 года – 22 года, в 65 лет – 15 лет.

2026 год: требования возрастают до 33, 23 и 15 лет соответственно.

2027 год: для пенсии в 60 лет понадобится уже 34 года стажа. Для 63 лет – 24 года.

2028 год: минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет достигнет 35 лет.

Почему большинству не хватит стажа

Основная проблема заключается в изменении правил учёта стажа. До 2004 года стаж рассчитывался по записям в трудовой книжке, а после – только по факту уплаты взносов. Таким образом, такие периоды, как учёба и служба в армии, больше не засчитываются в стаж. Чтобы выполнить норму в 35 лет, украинцам придётся работать почти всю жизнь без перерывов.

Кроме того, значительная часть работающих граждан по-прежнему получает зарплату “в конвертах”. Это позволяет им не платить налоги и социальные взносы, но лишает возможности накапливать необходимый стаж. В результате, для многих пенсионный возраст на самом деле увеличится до 63 или даже 65 лет, поскольку наработать достаточно лет легального стажа они не смогут.

Как вы считаете, нужно ли менять правила учёта стажа, чтобы больше украинцев могли выйти на пенсию вовремя?