Чи можна прати кросівки та як це зробити без шкоди для взуття та пралки
Питання, чи можна прати кросівки у пральній машині, хвилює багатьох. Адже це улюблена пара, що з часом втратила свій первісний вигляд, а чистити її вручну — довго і важко. На щастя, більшість сучасних моделей із синтетики та текстилю чудово переносять машинне прання. Головне — знати, як правильно це робити, щоб не зіпсувати взуття.
Правило №1: Перевірка матеріалів
Перш ніж кидати кросівки в барабан, переконайтеся, що матеріал це витримає.
- Можна: синтетичні тканини (поліестер, нейлон), текстиль, сітка, гума.
- Не можна: натуральна шкіра, замша, нубук. Вони можуть потріскатися і деформуватися. Також уникайте прання кросівок із приклеєними елементами або дрібним декором, який може відірватися.
Правило №2: Чітка інструкція прання
Уважно виконайте всі пункти, інакше проблем не уникнути:
- Підготовка. Вийміть шнурки та устілки, а підошву очистіть від великого бруду та каміння.
- Захист. Покладіть кросівки у спеціальний мішечок для прання або стару наволочку. Для зменшення шуму та вібрації додайте кілька старих рушників.
- Режим. Оберіть делікатний режим із температурою води не вище 30°C. Використовуйте рідкий гель для прання, оскільки він краще виполіскується.
Без віджиму! Це найважливіший крок. Вимкніть віджимання повністю або встановіть мінімальну швидкість (до 400 об/хв). Високі оберти — головний ворог ваших кросівок.
Правило №3: Правильне сушіння
Після прання наповніть кросівки папером (не газетами!) або паперовими рушниками, щоб вони зберегли форму. Сушіть їх тільки при кімнатній температурі, в добре провітрюваному місці, подалі від прямих сонячних променів та опалювальних приладів.
Дотримання цих трьох простих правил допоможе вам повернути кросівкам ідеальний вигляд, не зіпсувавши їх.