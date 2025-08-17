Чи можна прати кросівки та як це зробити без шкоди для взуття та пралки

Питання, чи можна прати кросівки у пральній машині, хвилює багатьох. Адже це улюблена пара, що з часом втратила свій первісний вигляд, а чистити її вручну — довго і важко. На щастя, більшість сучасних моделей із синтетики та текстилю чудово переносять машинне прання. Головне — знати, як правильно це робити, щоб не зіпсувати взуття.

Правило №1: Перевірка матеріалів

Перш ніж кидати кросівки в барабан, переконайтеся, що матеріал це витримає.

Можна: синтетичні тканини (поліестер, нейлон), текстиль, сітка, гума.

Не можна: натуральна шкіра, замша, нубук. Вони можуть потріскатися і деформуватися. Також уникайте прання кросівок із приклеєними елементами або дрібним декором, який може відірватися.

Правило №2: Чітка інструкція прання

Уважно виконайте всі пункти, інакше проблем не уникнути:

Підготовка. Вийміть шнурки та устілки, а підошву очистіть від великого бруду та каміння. Захист. Покладіть кросівки у спеціальний мішечок для прання або стару наволочку. Для зменшення шуму та вібрації додайте кілька старих рушників. Режим. Оберіть делікатний режим із температурою води не вище 30°C. Використовуйте рідкий гель для прання, оскільки він краще виполіскується.

Без віджиму! Це найважливіший крок. Вимкніть віджимання повністю або встановіть мінімальну швидкість (до 400 об/хв). Високі оберти — головний ворог ваших кросівок.

Правило №3: Правильне сушіння

Після прання наповніть кросівки папером (не газетами!) або паперовими рушниками, щоб вони зберегли форму. Сушіть їх тільки при кімнатній температурі, в добре провітрюваному місці, подалі від прямих сонячних променів та опалювальних приладів.

Дотримання цих трьох простих правил допоможе вам повернути кросівкам ідеальний вигляд, не зіпсувавши їх.