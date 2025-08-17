Українці можуть скасувати обмін валюти і повернути свої гроші: є одне важливе правило

Якщо ви щойно обміняли валюту і передумали, не поспішайте засмучуватися. Згідно з правилами Національного банку України (НБУ), у вас є можливість провести так званий «зворотний обмін валюти» і повернути свої гроші. Однак для цього потрібно суворо дотриматися однієї важливої умови.

Як провести зворотний обмін

Ця можливість передбачена для захисту прав споживачів, але діє в дуже обмежений період.

Ліміт часу. Ви можете провести зворотну валютно-обмінну операцію тільки протягом 15 хвилин після її здійснення.

Обов’язкові документи. Для підтвердження права на зворотний обмін вам потрібно надати квитанцію або розрахунковий документ, отриманий під час першої операції.

Майте на увазі: це правило стосується тільки ліцензованих обмінних пунктів, а не приватних осіб.

Як не отримати фальшиві гроші при обміні

НБУ також закликає українців бути вкрай уважними при купівлі іноземної валюти, оскільки підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їх вартості. Якщо ви виявите фальшивку, витрачені на неї гроші вам ніхто не поверне.

Щоб уникнути таких неприємностей, дотримуйтесь наступних правил:

Завжди звертайтеся тільки в ліцензовані пункти обміну валюти: це можуть бути банки або небанківські фінансові установи.

Ніколи не здійснюйте обмін «з рук», через інтернет або в інших неофіційних місцях.

До слова, найближчим часом Україна не планує відмовлятися від гривні на користь євро. У НБУ підкреслюють, що така перспектива можлива лише через 10–15 років.