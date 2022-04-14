Росіян позбавили найпопулярніших шрифтів Times New Roman та Arial

Чим довше йде війна Росії з Україною, тим потужнішими та креативнішими стають санкції проти РФ з боку Заходу. Цього разу американці вирішили перекрити для росіян найпопулярніші шрифти Times New Roman і Arial.





Американська компанія Monotype, що володіє ними, перекрила для російських користувачів доступ до своєї бібліотеки на сайті. Також під санкції потрапили менш поширені, але теж дуже шановні шрифти Verdana, Tahoma і Helvetica. При спробі отримати доступ до них з росії можна побачити наступне повідомлення про заборону доступу: «Ймовірно, власник сайту встановив обмеження, які перешкоджають вам отримати доступ до сайту».

Школа, але Times New Roman і Arial доступні, якщо зайти на сайт через VPN-сервіс, тим самим приховавши свою російську IP-адресу. Зазначимо, що це не перший випадок обмежень шрифтів для Росії – у 2016 році Monotype відмовилася видати ліцензії на Times New Roman та Arial місцевому розробнику операційних систем Astra Linux.

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