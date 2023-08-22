Сайт Samsung дозволяє “перетворити” два iPhone на Galaxy Z Fold

Нова версія сайту Try Galaxy від компанії Samsung дозволяє власникам iPhone випробувати досвід використання складних смартфонів із серії Galaxy Z Fold. Про це повідомляє видання MacRumors.

Сайт Try Galaxy існує давно. Як пише MacRumors, по суті, це веб-додаток, який запускає в браузері iOS демоверсію Android з оболонкою One UI та фірмовими програмами Samsung.

Для отримання досвіду використання Galaxy Z Fold знадобиться два iPhone. Якщо відкрити на кожному сайті Try Galaxy, то екрани смартфонів Apple перетворяться на половинки великого дисплея Galaxy Z Fold. При цьому весь контент та анімації на різних пристроях будуть синхронізовані.

У Try Galaxy на двох iPhone можна пограти в «Аерохоккей», ознайомитися з інтерактивною інструкцією з використання багатозадачності Galaxy Z Fold, а також переглянути відео на великому екрані.

MacRumors пише, що новий режим у Try Galaxy – це ще один прояв агресивної маркетингової кампанії, яку Samsung проводить проти Apple у США .