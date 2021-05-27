Складено рейтинг кращих файлових менеджерів для Android в 2021 році

Однією з переваг Android перед iPhone є необмежений доступ до файлової системи пристрою. Samsung, Xiaomi та інші виробники встановлюють на смартфони фірмові провідники, але якщо ви захочете більше функцій і вирішите їх поміняти, то виявите, що в Google Play є сотні альтернатив, на перевірку яких піде багато часу.





На щастя, ми вже зробили все за вас: протестували популярний софт, і вибрали оптимальні додатки для роботи з файлами на телефоні. Більшість з них ще й безкоштовні.

ТОП-7 найкращих файлових менеджерів на Андроїд

№7 – Google Files



Почнемо з Google Files – це вкрай недооцінена програма, яка встановлена ​​в Android за замовчуванням, через що зазвичай ігнорується користувачами. Вона безкоштовна, без реклами, дозволяє швидко орієнтуватися по файлах, підтримуючи порядок в системі.

Корисною фішкою Google Files є пошук по типу файлів всередині папок. Це реально зручно і дозволяє знайти потрібну фотографію, відео чи документ швидше, ніж в інших файл менеджерах. Є можливість офлайн передачі даних на інші пристрої з встановленим додатком, причому файли будуть надійно захищені шифруванням WPA2. Вбудованого архіватора та інших просунутих функцій сюди не завезли, але якщо вам потрібні базові функції – це відмінний варіант.

№6 – Astro File Manager

Astro – один з найстаріших файлових менеджерів, який існує з 2009 року і з тих пір був викачаний більше 50 мільйонів разів. Працює на старих версіях Android починаючи з Lollipop 5.0. Цінується користувачами за інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, відсутність реклами і можливість прив’язати до нього DropBox та інші онлайн-сервіси, що дасть змогу керувати всіма своїми файлами через одну програму.

На жаль, останні оновлення принесли в Астро обов’язковий збір даних про використання телефону, без згоди на який прога не працює. Функціонал тут самий звичайний – немає архіватора, а вбудований переглядач файлів сильно обмежений по підтримуваним форматам, але багато людей продовжують користуватися Astro за звичкою, навіть незважаючи на об’єктивні недоліки.

№5 – CX Провідник

Продовжує рейтинг файлових менеджерів для Андроїд CX Провідник. Він мало важить, спритно працює на слабких пристроях і не має реклами. Софт призначений для вирішення базових завдань – пошук, сортування, переміщення і видалення файлів. Тут убогий вибір сумісних хмарних сервісів, доступні тільки Dropbox, Google Drive і OneDrive, зате відмінно реалізована робота з NAS. Якщо ви користуєтеся вдома FTP-сервером, CX буде розвивати найбільшу швидкість при обміні даними серед всіх конкурентів – перевірено.

З цікавих фішок можна відзначити функцію кошика, куди потрапляють видалені файли, щоб в разі чого їх можна було відновити. Також додаток може аналізувати сховище і пропонувати непотрібні файли до очищення. На відміну від CCleaner і тому подібних програм, CX робить акцент на великих загублених файлах, що дозволяє звільнити істотний об’єм пам’яті відразу.

№4 – Solid Explorer

Вибираючи, який файловий менеджер для Андроїд краще, не ігноруйте Solid Explorer. Він поширюється платно, але для знайомства з додатком пропонується 14-денний пробний період. Також можна завантажити зламану версію, яка легко гуглиться.

Чим примітний Solid Explorer? По-перше, – вилизаним мінімалістичним інтерфейсом, яким просто приємно користуватися. По-друге, – наявністю всіх необхідних функцій, від базових інструментів, до кошика, роботою з хмарними сховищами, вбудованим архіватором. Є навіть можливість шифрувати файли і папки, захищаючи їх від чужого доступу, а FTP-сервер в Солід піднімається однією кнопкою. Більшість заявлених функцій додаток чесно виконує, тому ми сміливо рекомендуємо його до використання.

№3 – Total Commander

Топ файлових менеджерів для Андроїд перевалив за середину, і на черзі у нас Total Commander – програма, яка не потребує представлення. Це мобільна версія популярного провідника для персональних комп’ютерів, яка може відлякати користувачів архаїчним інтерфейсом (він краще підходить для планшета, ніж для маленьких екранів), але функціонал тут дійсно величезний.

Робота з ZIP і RAR архівами, вбудований текстовий редактор, FTP клієнт, підтримка root-функцій, всеїдний медіапрогравач, панель швидкого доступу, що налаштовується, групове перейменування, зміна розширень і атрибутів файлів – це лише мала частина того, що вміє додаток. Для повсякденного використання Total Commander може бути зайвим, але тримати його на смартфоні можна просто про всяк випадок.

№2 – FX File Explorer



Один з найкращих файлових менеджерів на Android – це FX File Explorer. На відміну від інших програм, які вимагають доступ до всього і вся, тут акцент зроблений на конфіденційності користувача. Єдиний дозвіл, який йому потрібен, це, власне, перегляд файлів.

За функціоналом додаток ледь поступається Тотал командеру, але має набагато більш приємний інтерфейс. З додаткових опцій – проста функція очищення: FX вказує на файли і папки, що займають найбільше місця, без спроби проаналізувати їх важливість. Також він може відкривати архіви всіх популярних форматів і синхронізуватися з іншими Android пристроями, в тому числі Smart TV. Вам потрібно буде заплатити за FX Plus, щоб розблокувати обмін файлами по Wi-Fi, доступ до мережі і хмарного сховища. Але можна вибрати 7-денний пробний період з преміум-функціями, перш ніж робити покупку.

№1 – MiXplorer Silver



MiXplorer – універсальний комбайн, який вміє робити абсолютно все. У список його можливостей входить навіть робота з картинками форматів RAW і Tiff. У той час як інші провідники для перегляду відеофайлів використовують встановлений на телефон плеєр, тут він вбудований прямо в додаток, і підтримує ті самі кодеки, що і VLC-плеєр. Провідник з легкістю відкриває текстові формати EPUB і PDF, вміє стискати і розпаковувати архіви, а також вивантажувати файли в хмару. Підтримується 20 онлайн-сервісів (включаючи Mega), вбудовані FTP, SAMBA і WEBDAV сервера.

Просунутим користувачам запропонований повний список операцій рут доступу, шифрування, дешифрування файлів, і навіть редактор коду. Загалом один MiXplorer здатний замінити купу дрібних програми, і це дійсно зручно. На жаль, цей файловий менеджер завантажити на Андроїд безкоштовно не вийде, проте його ціна повністю виправдана значним функціоналом.