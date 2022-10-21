У Twitter можуть звільнити 75% співробітників компанії

Допоки йдуть судові суперечки між Ілоном Маскм та Твіттер, з’явилася нова інформація про компанію, і вона не дуже подобається працівникам соціальної мережі. Річ у тім, що глава Tesla може звільнити до 5000 людей, які там працюють. Це 75% від чинного колективу. Бізнесмен вважає штат компанії «роздутим», а для ефективної роботи достатньо і 2000 робітників.

Якщо найбагатша людина у світі все ж таки викупить контрольний пакет акцій (а це буде відомо до кінця жовтня), то здійснить масштабну реорганізацію соціальної мережі. Він хоче оптимізувати ті процеси, що сьогодні в ній відбуваються і залишити лише найефективніших, а також запровадити нові сервіси.

В тім розслаблятися «твітерцям» не можна, адже чинне керівництво хоче звільнити 1900 людей з їх посад. До кінця наступного року нинішні керівники компанії вирішили скоротити фонд заробітної платні на 800 млн доларів. Тепер працівникам залишається лише чекати та сподіватися на краще.

Також у Twitter планують скоротити інфраструктуру: зменшити кількість центрів обробки інформації. Сьогодні цей відділ забезпечує функціонування сайту для 200 млн користувачів щоденно. Через це у мережі може збільшитись кількість негативного контенту, а також значно зменшиться рівень якості безпеки конфіденційної інформації людей. Акаунти будуть частіше зламувати, з’явиться більше спаму. У будь-якому разі користувачів соціальної мережі і її співробітників чекають тяжкі часи.

Аналітики пояснюють такі плани тим, що керівництво відчайдушно намагається продати соціальну мережу мільярдерові із найбільшим профітом для себе. Інсайдери, що працюють у Twitter, говорять, що співпрацівники по-різному віднеслись до таких новин: хтось не вірить, хтось у гніві та розпачі, хтось просто жартує з цього приводу.