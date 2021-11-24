Facebook заблокувала сторінку «Укртрансгазу»

Соціальна мережа Facebook заблокувала сторінку оператора українських підземних сховищ газу «Укртрансгаз». Про це повідомляє компанія “Нафтогаз України”.





«Шок та обурення! Facebook без очевидних причин забанив сторінку «Укртрансгазу»…Компанія, яка управляє найбільшими підземними газовими сховищами в Європі, втратила свій голос у соціальній мережі», — йдеться у повідомленні компанії.

За версією “Нафтогазу”, сторінку “Укртрансказу”, можливо, заблокували через повідомлення “про допомогу військовим”.

У компанії припустили, що проти її представництв в інтернеті працює «агресивна армія ботів» здебільшого з РФ. У публікації наголосили, що оскаржили блокування. Станом на 17.30 за Києво сторінка «Укртрансгазу» недоступна у Facebook, її не можна знайти у пошуку соцмережі.