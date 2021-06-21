Названа головна особливість Windows 11

Ентузіасти протестували дві версії Windows – 10 і 11, щоб порівняти продуктивність обох платформ. Для тестів використовувався ноутбук з процесором Intel i7 Lakefield Core.





Як пише Windows Latest , крім візуальних поліпшень, Windows 11 може похвалитися підвищенням продуктивності. У GeekBench 5, BrowserBench, CineBench і інших тестах вона показує трохи вищу швидкість роботи в порівнянні з “десяткою”. Однак проривною збірку назвати не можна – йдеться про відсотки.

Уже зараз, нагадаємо, Windows 11 можна встановити на комп’ютер – в інтернет витекли збірки операційки. Офіційний анонс намічений на 24 червня.