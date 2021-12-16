Хакери зламали PlayStation

Три хакерські угруповання відзвітували про злом приставки Sony попереднього покоління. Про це повідомляє видання Kotaku.





Журналісти помітили, що три угруповання – SpectreDev, ChendoChap та Znullptr – практично синхронно розповіли про те, що їм вдалося запустити на PS4 довільний код. Зокрема, представники SpectreDev показали на відео в Twitter, що змогли зламати вбудований захист на прошивці 9.00, що вийшла у вересні. Цей злом дозволяє користувачам встановлювати та запускати на консолі піратські версії ігор та програм.

“13 грудня 2021 може увійти в історію як день, коли PlayStation 4, нарешті, відкрилася”, – зауважили журналісти. За словами авторів, проникнення в систему PS4 теоретично дозволить у майбутньому створити джейлбрейк для актуальної приставки PlayStation 5.

Фахівці наголосили, що PS4 зламували і раніше. Проте попередні експлойти дозволяли запускати піратські ігри на старих версіях консолі. Актуальна ж дозволить робити маніпуляції з приставкою на прошивці, яка з’явилася два-три місяці тому. Через дефіцит напівпровідників на глобальному ринку та складнощі при покупці PS5 випущена в 2013 році PlayStation 4 досі залишається популярною приставкою.