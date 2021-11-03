Фахівці розповіли, як легко встановити та працювати з Windows 10 на зовнішньому диску

Не будемо приховувати, що інсталяція Windows основною системою на комп’ютери Apple пахне деяким збоченням. Втім, часом просто необхідно мати операційну систему від Microsoft. Справді, не купувати ж для цього другий комп’ютер?





Найпростішим рішенням для встановлення Windows на Мак безумовно є вбудована утиліта Boot Camp, що дозволяє тримати паралельно дві операційні системи та вибирати потрібну під час завантаження комп’ютера.

Однак це не єдиний спосіб працювати з Windows на Маках. Як варіант, можна використовувати дві операційні системи одночасно не перезавантажуючись, запустивши “вінду” під віртуальною машиною. Ми ж хочемо розповісти про найбільш екзотичний спосіб, коли Windows 10 встановлена ​​та працює на зовнішньому диску.

У цьому випадку ми отримуємо готову систему, яка не від’їдає вільний простір вбудованого накопичувача і навіть дозволяє суттєво прискорити роботу комп’ютера. Запитайте, як таке можливо, та ще й з прискоренням роботи?

Прискорення можна отримати лише у випадку, якщо на комп’ютері встановлено жорсткий диск. Наприклад, всі бюджетні моделі iMac комплектувалися звичайними HDD, а заміна накопичувача в них коштує дуже дорого. Це пов’язано зі складністю розбирання iMac з retina-екранами, оскільки існує великий ризик пошкодити дорогу матрицю або скло під час переклеювання екрану. Не кожен сервіс зважиться на таку небезпечну операцію.

Загалом, зовнішній SSD є дуже непоганою альтернативою подібного апгрейду, плюс ви отримуєте можливість використовувати встановлену систему з усіма програмами та налаштуваннями, підключивши накопичувач до іншого маку.

Встановлення Windows 10 на зовнішній диск MacBook, iMac або Mac mini

Встановити систему на зовнішній накопичувач засобами BootCamp не вдасться, утиліта просто не запуститься, якщо до вашого Mac підключений зовнішній диск. Також не вдасться встановити Windows 10 на зовнішній накопичувач безпосередньо з флешки:

Завантаження iMac з мультизавантажувальної флешки Ventoy

Спроба встановити Windows 10 на зовнішній накопичувач з інсталяційної флешки ​​закінчується помилкою

Втім, додаток «Асистент Boot Camp» нам все-таки знадобиться, з його допомогою ми завантажимо необхідні файли підтримки Windows для маку – у рядку меню вибираємо пункт Дія – Завантажити програмне забезпечення підтримки Windows (у вас має з’явитися папка WindowsSupport на робочому столі).

Інсталяційний образ Windows 10 і програму WinToUSB завантажуємо з офіційних сайтів, ось посилання:

Завантажити образ диска з Windows 10 (файл ISO) https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10ISO

Програма WinToUSB https://www.easyuefi.com/wintousb/

Тепер нам знадобиться комп’ютер з Windows (можна зробити ті ж дії і під віртуальною машиною на маку).

Запустивши програму WinToUSB (для цього нам і був потрібен Windows), вказуємо розташування образу “десятки”, який ми завантажили раніше. Як цільовий диск вказуємо зовнішній накопичувач, на який збираємося ставити Windows 10. Залишилося дочекатися закінчення процесу і скопіювати папку WindowsSupport в корінь нашого зовнішнього диска. Можна цього не робити, а зберегти папку WindowsSupport на флешку, як зручніше. Вона знадобиться нам після остаточного встановлення системи.

Встановлення Windows 10 на зовнішній диск за допомогою WinToUSB

Форматування цільового диска у програмі WinToUSB

Файли інстальованої Windows 10 на зовнішньому диску після програми WinToUSB

Підключаємо зовнішній диск із попередньо встановленою системою до Маку і вмикаємо його, утримуючи клавішу Option (Alt). Вам буде запропоновано вибір з якого пристрою продовжити завантаження. Вибираємо зовнішній диск і запускаємо Windows 10, після чого розпочнеться процес початкового налаштування системи. Тут вже немає нічого незвичайного, тому докладно розписувати нічого не будемо, якщо ви хоч раз ставили Windows 10, то, напевно, впораєтеся.

Важливо! Після першого запуску Windows 10 обов’язково зробіть інсталяцію драйверів та супутнього програмного забезпечення з папки WindowsSupport.

Звичайно, так можна користуватися Windows 10 не тільки на “маках”, а працювати із зовнішнім накопичувачем і на звичайному PC, але це вже зовсім незрозуміла нам екзотика.