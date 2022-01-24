Складено ТОП-5 вбивць Google, які так і не змогли його знищити

Щоразу, коли продукт починає домінувати у своєму сегменті ринку, конкуренти починають розробляти аналогічні продукти, щоб витіснити його з лідерської позиції. Це класична історія Давида та Голіафа, навіть якщо Голіаф подобається більшості. Коли Google почав набирати популярності, кілька компаній та розробників створили свої засоби веб-пошуку, причому деякі з них журналісти називали вбивцями Google.





1. Wikia Search

Термін «вікі» означає сайт, який використовує спеціальне програмне забезпечення, що спрощує створення та редагування сторінок для спільної роботи користувачів. Найвідоміша вікі в мережі – Вікіпедія, вільна енциклопедія. Один із її співзасновників Джиммі Вейлс побачив успішність ідеї спільної роботи користувачів в інтернеті та вирішив застосувати цей підхід до пошуку. Так народився проект Wikia Search.

Вейлз сподівався створити пошукову систему, яка б використала можливості спільної роботи для отримання найбільш релевантних результатів пошуку в інтернеті. В ідеалі процес спільної роботи має бути прозорим і компаніям тоді буде складно обдурити систему. Будь-який зареєстрований користувач зможе побачити, хто вніс зміни на сторінки результатів пошуку, та за необхідності втрутитися.

Але у березні 2009 року Вейлз оголосив, що його компанія припиняє роботу над проектом Wikia Search на невизначений термін. Економічний спад сильно вдарив по технологічній галузі і в бюджеті просто не вистачило грошей на підтримку проекту.

2. Cuil

Влітку 2008 року на сцену вийшла пошукова система Cuil, яка швидко почала набирати популярності. Нова пошукова система, очолювана ветеранами інтернету, у тому числі колишніми співробітниками Google, здавалося, була готова змагатися з Google безпосередньо. Але була проблема: незважаючи на заяви, що Cuil шукатиме інформацію серед набагато більшої кількості сайтів, ніж Google та інші пошукові системи, результати виявлялися неповними або неправильними.

Cuil використовував інший підхід до пошуку та ранжування сайтів. Він намагався ранжувати сторінки не за популярністю, а за релевантністю. Пошукова система переглядала сторінки у пошуках ключових слів та контексту. Вона шукала не тільки фразу чи слово на запит користувача, але й «читала» решту контенту на сторінці. Теоретично користувач повинен був отримати результати найбільш релевантні своєму запиту.

Cuil закрився 17 вересня 2010 року.

3. Wolfram | Alpha

Wolfram | Alpha теж називали вбивцею Google. Це не пошукова система як така, хоча їх легко сплутати. Тут є поле, в яке ви вводите запит і система шукає відповіді у своїй базі даних. Але на цьому схожість закінчується.

Пошукові системи надають користувачам посилання на сайти, які, ймовірно, містять необхідну їм інформацію. Wolfram | Alpha звертається до величезної бази даних, щоб надати користувачеві безпосередньо дані. Ви не отримаєте список посилань під час виконання запиту у Wolfram | Alpha. Натомість вас зустрінуть діаграми та графіки, заповнені даними, пов’язаними з введеними вами ключовими словами.

Це робить Wolfram | Alpha потужним дослідницьким інструментом. Співробітники компанії перевіряють всю інформацію, включену до бази даних, а також вилучають дані із встановлених та прийнятих ресурсів. Ви можете використовувати Wolfram | Alpha для порівняння двох предметів в одній категорії.

Оскільки Wolfram | Alpha отримує дані, а не посилання, система не є прямим конкурентом Google. Wolfram | Alpha використовують, коли потрібно отримати інформацію про конкретне поняття, а Google – щоб прочитати останні новини з цього питання, знайти огляд продукту або просто подивитися, що пишуть про нього в мережі.

4. Microsoft Bing

Поки Google намагається завоювати частину ринку Microsoft за допомогою таких продуктів, як Google Документи, Microsoft робить те саме на території Google, але через пошукову систему.

Microsoft пропонувала власні пошукові системи під кількома назвами. Останнє втілення називається Bing. Bing має привабливий інтерфейс та просте меню навігації. Ви можете шукати інформацію на сайтах, а також за зображеннями, відео, новинами та ін. – все працює практично так само, як в інших популярних пошукових системах.

Також Microsoft включила інші функції у свою пошукову систему, хоча це теж вже не новина. Наприклад, можна використовувати Bing для пошуку цін на авіаквитки, перегляду статусу рейсів і навіть підрахунку калорій.

Проте сплеск популярності Bing був недовгим. Схоже, що користувачам просто потрібно, щоб пошук був досить хорошим і вони не так часто користуються додатковими опціями.

5. Пошук у Твіттері

Як не дивно, але Пошук у Твіттері (Twitter Search) теж називали вбивцею Google, хоча здавалося б, до чого тут служба обміну короткими постами? Але введіть ключове слово в рядок пошуку в Твіттері прямо з головної сторінки соціальної мережі, і ви побачите останні загальнодоступні твіти, що містять це ключове слово. Так можна миттєво «помацати пульс» аудиторії Твіттера. А тимчасова позначка в кожному твіті покаже, чи викликає цікава для вас тема великий інтерес.

Але чи є пошук у Твіттері загрозою для Google? Він дає користувачеві миттєвий погляд на цікаві для нього теми. І результати пошуку Twitter оновлюються в міру того, як ви переглядаєте їх, в той час як результати пошуку Google вимагають більше часу для оновлення. Але Твіттер обмежує довжину повідомлень до 140 символів. У більшості випадків ви знайдете більш корисну інформацію за допомогою Google. Винятки становлять екстрені новини або твіти, що містять посилання на сайти, які Google ще не проіндексував.

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