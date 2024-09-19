Власники Samsung Galaxy S23 Ultra залишились без апдейту: все через камеру

Компанія Samsung зупинила поширення оновлення One UI 6.1.1 для суперфлагмана Galaxy S23 Ultra. Причина – проблема з камерою, яка призводить до розмитості знімків, зроблених із масштабуванням від 16x до 19,9x.

Розробники Samsung зараз активно працюють над усуненням цієї проблеми і скоро випустять нову ревізію прошивки. Варто зазначити, що проблема не зачіпає Galaxy S23 і Galaxy S23+, тому оновлення, як і раніше, доступне для цих моделей.

Якщо ви вже оновилися до One UI 6.1.1 на Galaxy S23 Ultra, то вам потрібно вимкнути опцію “Інтелектуальна оптимізація” в налаштуваннях програми камери або не користуватися зумом 16x-19,9x.