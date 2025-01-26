Розкрито ціни на хакерські атаки на початок 2025 року

Дослідницька група Positive Technologies повідомила, що у 2025 році середній бюджет на організацію кібератаки з використанням програм-вимагачів становить $20 000. Дані було отримано на основі аналізу понад 20 000 публікацій із кількох десятків тіньових ресурсів.

Організація подібних атак включає кілька етапів: збір інформації про ціль, створення або оренда інфраструктури, закупівля необхідних інструментів, проникнення в систему і закріплення в ній. Успішність атаки визначається рівнем захисту інфраструктури жертви, наявністю резервних копій та інших факторів.

За даними аналітика Дмитра Стрельцова, успішні операції приносять зловмисникам від $100 000 до $130 000. Водночас жертви зазнають значних фінансових збитків, пов’язаних не тільки з викупом, а й із простоями. Наприклад, атака на CDK Global минулого року зупинила роботу серверів компанії на два тижні. Викуп склав 25 мільйонів доларів, а непрямі збитки для дилерів перевищили 600 мільйонів доларів.

Серед інструментів, пропонованих на тіньовому ринку, особливе місце займають інфостилери (19%), криптори (17%) і завантажувачі (16%), вартість яких варіюється від $70 до $500. Експлойти залишаються найдорожчими рішеннями: у 31% випадків їхня ціна перевищує $20 000, а за вразливості нульового дня кіберзлочинці часом готові платити мільйони доларів.