Перше додаток з MIUI 13: що нового і на які смартфони можна встановити?

Оновлення стандартного файлового менеджера для смартфонів Xiaomi, дозволяє нам зрозуміти, як саме буде виглядати наступна версія MIUI. І знаєте, нам безумовно подобаються ті зміни що готує компанія.





У цій статті ми порівняємо існуючу програму з тим, що вдалося «витягти» з тестових прошивок нової оболонки і ми звичайно ж розповімо на які смартфони її можна встановити, але почати хотілося б з ще однієї новинки.

Зовсім недавно ми писали про нову версію додатка «Безпека», в якій так само повністю перероблений дизайн і додано кілька нових функцій.

Але в свіжому оновленні розробники додали ще одне, дуже корисне налаштування.

Його суть полягає в тому, що коли ви активуєте пункт «Shutdown confirmation» (підтвердження виключення), в разі втрати телефону, людина, яка його знайшла не зможе вимкнути його з екрану блокування без введення пароля, а значить ви зможете знайти ваш смартфон. Але у функції є ряд вимог:

Активний MI акаунт

Включений пункт «Знайти пристрій»

Заблокований завантажувач

Поки що активувати це нововведення можна лише на обмеженій кількості смартфонів, тому ми не будемо закликати вас до встановлення оновлення. Як тільки вийде версія працює на всіх моделях, ми обов’язково розповімо вам про це.

Провідник з MIUI 13

Давайте почнемо з головного питання: Чому ми вирішили що ця версія саме з MIUI 13? Все дуже просто – значки. Справа в тому, що MIUI 12.5 вже щосили працює на багатьох смартфонах і «Провідник» там абсолютно стандартний, такий, яким ми звикли його бачити.

Погодьтеся, нерозумно було б переробляти системні значки тільки для однієї програми, так як це порушує цілісність зовнішнього вигляду системи.

Крім змін на головній сторінці, була перероблена анімація сортування файлів за датою, назвою та розміром. Так само в розділі «Сховище» залишили функцію, що показує файли завантажені з конкретних програм, в нашому випадку Telegram.

У бічному меню як і раніше доступні: Очищення, налаштування, швидкий доступ до сховища, Mi Drive і FTP. Єдине що тут додали це пункт, який дозволяє не показувати в файловій сітці деякі файли з галереї, мабуть з міркувань приватності.

Встановити оновлення можна на смартфони Xiaomi, з Android 11 (незалежно від версії MIUI), але відразу варто попередити про те, що на деяких моделях новий «Провідник» не замінює існуючий.