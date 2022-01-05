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Death Stranding: Director’s Cut все-таки вийде на ПК

05.01.2022
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Death Stranding

Реліз Death Stranding: Director’s Cut відбувся у вересні минулого року, але тільки на PlayStation 5. Це покращене видання оригінальної Death Stranding, до якої додали багато нового контенту та можливостей. Донедавна не було відомо напевно, чи завітає апгрейд на ПК, але тепер відбувся офіційний анонс .


Death Stranding: Director’s Cut на ПК підтримуватиме високу частоту кадрів, режим фотозйомки, надширокі монітори та технологію ІІ-масштабування Xe Super Sampling (XeSS) від Intel. Також у гру буде включений кросоверний контент із серії Half-Life від Valve та Cyberpunk 2077 від CD Projekt Red.

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Реліз ПК-версії Death Stranding: Director’s Cut відбудеться навесні 2022 року у магазинах Steam та Epic Games Store. Ціни на гру та апгрейд поки невідомі.

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05.01.2022
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