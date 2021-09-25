Огляд режисерської версії Death Stranding: шедевр, у який варто зіграти ще раз

Для того, щоб перенести свій прогрес у режисерську версію Death Stranding, вам треба увійти у версію гри для PlayStation 4 і довести героя Сема Портера до станції доставки незалежно від того, де ви зупинились. Ця «доставка» героя до точки була, мабуть, найбільш занудною зі всіх тих які ми робили у грі від Хідео Кодзіми, навіть зважаючи на те, що гру ми не запускали більше двох років.





Тобто точка, де ви колись залишили свого Сема, як виявилось, тепер недостойна того, щоб одразу перенести героя в наступну версію. Хай йому грець, вам доведеться таки довести Сема, мабуть, теж приголомшеного виходом нової версії гри, до терміналу. Ігри, створені студією Хідео Кодзіми, завжди користуються популярністю, але ми були впевнені, що після отримання платинового трофею, ми побачили все, що можна.

Таким чином наш Сем опинився в якійсь глухомані, босий і з розбитими ногами, бо останню пару черевиків він вже встиг зносити. Раніше, коли ми зависали у грі годинами, ми б звично запустили своїх автоматизованих роботів-доставщиків, а Сема б відправили на найвищі вершини просто так, щоб перевірити, чи випадково не сховані там якісь криївки. Навіть коли ми награли більше 100 годин і зрозуміли, що витиснули з гри все можливе, нас все одно щось підштовхувало час від часу прогулятись у цьому відкритому світі, поки одного разу ми не забули про гру остаточно.

Режисерська версія Death Stranding знову повернула нам ті ж відчуття, які ми переживали колись. Зі схемою управління і безліччю різних систем, звичайно, доводиться миритися. Хоча ми і провели багато часу в оригінальній грі, першою нашою думкою після нового запуску було цілеспрямовано дозволити демонам з пуповинами затягнути Сема в темні глибини: ми наївно сподівались, що якщо герой помре, то гра скине контрольну точку на якусь більш пристойну. Можливо, таким чином, ми могли б респаунитись поруч з терміналом і швидко завантажити свої дані!

Але Death Stranding — це гра не про легкий шлях до цілі. В результаті на карті з’явився ще один кратер, а контролер DualSense дико верещав, коли немовля, яке герой носить в грудях, помирало від токсинів. Після смерті Сем з’явився поруч з місцем смерті навіть за гірших обставин, ніж раніше. Так карає Death Stranding за помилки. Жорстко і безжально. Абсурдно, весело, трагічно і з заохоченням до роздумів. Гра вам наче підказує: «Так, це до біса нудно, але в цьому і є сенс!»

Особисто нам такий підхід сподобався, але багато хто через це залишив гру. Бо це — важка праця! В реальному житті підійматись на гору теж важко. Ми отримуємо задоволення від складних експедицій через мальовничу гірську місцевість, особливо, коли вдається дійти до вершини. Death Stranding дає нам ті ж відчуття, тільки у грі. А режисерська версія — це найкращий спосіб їх пережити.

Якщо ви закинули грати оригінальну гру десь посередині, але хочете дати їй другий шанс, режисерська версія має ще кращу картинку, а також позбавлена деяких проблем. Тут є декілька хитрощів, які значно полегшать вам життя. В грі з’явились реактивні двигуни, які сповільнять ваше падіння і ви уникнете пошкоджень, трампліни для стрибків, роботи, на яких можна накладати вантаж, або проїхатись самому, катапульти, які перекидають ваш вантаж на великі відстані.

Одне з наших улюблених доповнень — це налаштування, яке дозволяє вимкнути повтор непотрібних анімацій. Страшно подумати, скільки часу ми витратили на перегляд заставок раніше. Звичайно, що студія Kojima Productions намагалася не спростити процес доставки, а просто згладити деякі гострі кути у грі, сподіваючись, що вона притягне до себе ще більше гравців. Всі ці функції також природно вбудовані в навколишній світ, тому, залежно від того де ви зупинилися, вам, можливо, буде потрібно скористатись деякими з них, або всіма одразу.

Внутрішня соціальна система Death Strand також отримала нові доповнення: драбини, транспортні засоби та споруди, які залишили інші реальні гравці, стають важливими бастіонами у вашій власній подорожі, даючи зворотній зв’язок співпереживань.

А ми вже розказували вам, наскільки красивий ігровий світ? Реально відтворені потоки води і блискітки на одязі Сема під час грози були одними з багатьох деталей, які запам’яталися нам під час гри. Графічне оформлення вражало і в оригінальній версії, але в режисерській студія ще ближче підійшла до ідеалу, аж до шрамів на обличчі Сема і зморшок на шкірі, коли ключові персонажі проявляють емоції. Це одна з найкрасивіших ігор, яку ми грали останнім часом, а неперевершені пейзажі, через які доставка здається не такою довгою, стали ще яскравішими завдяки потужності PlayStation 5. Для завантаження між картами, або швидкого переміщення, тепер потрібно лише кілька секунд, а це теж економія часу.

Режисерська версія Death Stranding витискає всі можливості з контролера DualSense. Тактильна віддача передається навіть під час всіляких абсурдних анімацій, коли Сем потирає око, відкриває банку і потирає руки, коли краплі води падають на його шкіру в душовій кабіні. 3D-звук у консолі нового покоління забезпечує занурення у навколишній світ. Ви дійсно відчуваєте на собі вантаж при кожному кроці, адже геймпад передає вагу у долоні.

Новачки точно зацінять режисерську версію Death Stranding, але як вона зайде ветеранам? Що ж, за 1399 гривень Ви отримаєте досить багато контенту, для завершення якого потрібно чимало часу, особливо якщо ви хочете розблокувати всі досягнення. Майте на увазі, що ми завершили гру на 100%, перш ніж перейти на режисерську версію, і після переходу все ще витратили кілька годин на виконання нових завдань. Ми все ще не закінчили грати, адже нам подобається допомагати іншим гравцям-новачкам своїми ресурсами.

Основним доповненням до базової гри для ветеранів є квестова лінія Metal Gear Solid, яка проскакує у трейлерах. Це невеликий побічний квест, який майже не додає нового геймплею, але значно розширює уявлення про смертельну мандрівку. Під час його виконання стають доступними нові музичні треки, а закінчується квест особливо сильно емоційною нотою, дозволяючи ще більше розкрити найцікавіших персонажів гри. Також ви можете пройти безліч жорстких і цікавих випробувань на полігоні, який дуже схожий на Phantom Pain. Ви можете змагатися в щотижневих випробуваннях з іншими гравцями, пробиратися через комплекси, повні ворогів, використовуючи ваш новий електрошокер та інші інструменти.

У грі навіть є гоночна траса, хоча до Gran Turismo вона не дотягує. Гра також дозволяє повертатися до боїв з босами і налаштовувати безліч нових опцій, наприклад для розширеного режиму фотозйомки.

Висновки

Якщо ви новачок в Death Stranding, режисерська версія — це найкращий спосіб зіграти в абсолютний шедевр, і ми навіть трохи заздримо, що Ви зможете познайомитись з цією грою одразу у всій її красі. Гра тепер відполірована, її атмосфера збереглась, але грати стало трохи легше, і тепер вона набагато більше збалансована, ніж оригінальна версія. Режисерська версія Death Stranding на PS5 стала такою як треба завдяки поліпшеному ефекту занурення, часу завантаження, збільшенню частоти кадрів і чіткості графіки. І без того відмінна гра перетворилась на щось екстраординарне. Ветерани також будуть задоволені: за невеликі гроші вони отримають новий контент і нові можливості.

Переваги

Нові інструменти полегшують ігровий процес

Потужність PS5 покращує приголомшливі візуальні ефекти

Багато додаткового контенту і для новачків і тих, хто повернувся до гри після перерви

Недоліки

Death Stranding не буде з вами гратися в дитсадок