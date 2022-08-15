Пошук Google перестане відповідати на дурнуваті запитання українців

Розробники Google у своєму блозі розповіли про низку нововведень у пошуковій системі. Одне з них — покращення сніпетів — фрагментів тексту, які виводяться над видачею та дають відповіді на конкретні запитання користувачів.





Раніше пошукова система могла зачепитися за одну частину питання, не враховуючи іншу. В результаті користувач міг отримати відповідь на абсолютно абсурдне питання. Наприклад, якщо запитати «Коли Снупі вбив Авраама Лінкольна?», то Google, немов погоджуючись із цим фактом, відображав точну дату.

Тепер нові моделі штучного інтелекту допомагають системі зрозуміти, коли обраний нею фрагмент тексту повністю відповідає питанню користувача. В результаті видача у таких випадках покращується мінімум на 40%.

Також за допомогою нової багатозадачної уніфікованої моделі (Multitask Unified Model, MUM) система пошуку тепер використовує поняття консенсусу, коли кілька високоякісних джерел в Інтернеті погоджуються з тим самим фактом. Це підвищує його вагу і дозволяє покращити сніпет.

Ще одне покращення — попередження у видачі про те, що пошукова система не впевнена як запропоновані відповіді. Це актуально для ситуацій, коли люди шукають дані щодо якихось екстрених новин, де події розвиваються досить швидко.