Новий вірус на Android навчився ховати SMS

Шкідливе ПЗ для Android виявилося здатним оформлювати платні послуги без відома користувача. Про це повідомляється у блозі компанії.





Фахівці корпорації зазначили, що знайдені вірусні програми, які можуть оформлювати платні підписки потай від користувачів, є вкрай поширеними на платформі Android. Автори дослідження розповіли про нову шкідливу програму, яка атакує абонентів певних стільникових операторів.

У повідомленні йдеться, що небезпечне ПЗ здатне потай оформити на номер користувача велику кількість платних підписок. Особливість нової шкідливої ​​програми полягає в тому, що вона навчилася ховати SMS-повідомлення, які оператор зазвичай надсилає на підтвердження факту оформлення підписки або здійснення платежу.

За словами фахівців, зупинити небезпечні програми можна за допомогою внесення змін до Android API і докладнішого вивчення програм, що знаходяться на модерації Google Play. Також у корпорації порадили відмовитися від скачування програм із невідомих джерел та обмежити для додатків можливість читати вхідні SMS.