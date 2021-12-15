Xiaomi перейменувала всі свої смартфони і показала новий логотип MIUI 13

Усі ми перебуваємо в очікуванні грудневої презентації Xiaomi – принаймні про неї нам говорять численні чутки. Вже 28 грудня світ може побачити флагманські смартфони, а також оновлену MIUI.





Чутки починають підтверджуватись: Xiaomi поділилася з нами логотип MIUI 13 . Він не сильно відрізняється від того, що ми бачили в MIUI 12 , але невеликий “ковток свіжого повітря” в ньому все ж таки присутній.

Над оновленням китайська компанія працює вже з липня – за п’ять останніх місяців ми встигли дізнатися про майбутнє оновлення багато нового: плавні анімації , трохи змінений дизайн , корисні функції та ще безліч невеликих змін. І ось – момент настав! Оприлюднення логотипу може означати тільки одне – MIUI 13 побачить світ вже зовсім скоро . До флагманських Xiaomi 11 і Redmi K40 оновлення точно дістанеться вже 28 грудня .

Відтягувати момент виходу оновлення вже немає сенсу – навіть MIUI 12.5 Enhanced встигла набриднути багатьом користувачам . А що найцікавіше – велика кількість моделей досі не отримала розширеної версії прошивки. Цілком можливо, що вони її зовсім не побачать і відразу ж перейдуть на 13 версію.

Стала відома і версія прошивки, яка тестується на флагманських смартфонах – вона отримала номер 13.0.3.0 .

Прощай, Mi!

Ще одна невелика новина пов’язана з перейменуванням всіх смартфонів , що були випущені під брендом Xiaomi. Від приставки Mi в своїх нових пристроях китайський виробник відмовився ще кілька місяців тому, а тепер те саме відбувається з вже існуючими смартфонами .

Так, у Mi Cloud смартфони Xiaomi більше не мають приставки Mi : замість Mi 10 ми отримуємо Xiaomi 10 , замість Mi 11 отримуємо Xiaomi 11 – принцип зрозумілий. Звичайні користувачі ніяких змін і не відчують, а ось компанії, цілком можливо, тепер буде легше розбиратися у власних продуктах . Та й без приставки Mi , на нашу думку, назва виходить соліднішою.