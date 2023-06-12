Українцям назвали спосіб видалити номер телефону з бази спамерів

Експерт Юрій Шарлай розповів, що користувач смартфону щодня отримує щонайменше один дзвінок або СМС із рекламою. Фахівець в інтерв’ю агенції GSMinfo назвав спосіб видалити номер телефону з бази спамерів.

За словами Шарлая, повністю забрати дані з усіх баз неможливо. Оскільки людина не знає, скільки різних джерел існує — громадських і непублічних, у яких є дані. Деякі українці самі заносить свої контакти, наприклад, у профілі соцмереж. Ці дані за бажання можна прибрати, нагадав Шарлай.

Найбільше запитань у користувачів виникає, коли потрібно залишити свій номер в якійсь організації, зазначив експерт. Такі бази продаються всюди, у тому числі в даркнеті. Звідти нічого не можна видалити звичайній людині, розповів Юрій Шарлай.

Тимчасовий захист від дзвінків спамерів людина отримує, якщо змінює свій номер телефону на новий. Ці дані спочатку будуть відсутні у базах даних.

“Але через деякий час так чи інакше оновлення бази будуть і ваш телефон з’явиться у можливій спам-розсилці”, – попередив фахівець.

Якщо є бажання користуватися рекламними оголошеннями, то краще придбати для цього окремі сім-картки. Але повністю захиститись ніколи не вийде, резюмував експерт.