Українцям розповіли, які професії незабаром замінить штучний інтелект

На основі технологій штучного інтелекту (ШІ) незабаром будуть створені розумні віртуальні помічники, які зможуть вирішувати складні завдання та надавати якісну підтримку користувачів. Про це у розмові з GSMinfo розповів кандидат економічних наук Олександр Стародуб.

«Потенційно такі професії, як касири та водії таксі, справді зіткнуться з ризиком автоматизації у зв’язку з зростаючим впровадженням систем автоматизованого інтелектуального контролю та розробкою автономних автомобілів. Однак терміни цих змін не визначені і можуть змінюватись в залежності від конкретної галузі, регіону та нормативно-правової бази», — зазначив Стародуб.

Він підкреслив, що представникам професій, потенційно схильних до ризику автоматизації, необхідно вже зараз задуматися про підвищення кваліфікації та перепідготовку, щоб залишитися конкурентоспроможними на ринку праці.