Маск висміяв у Twitter звільнення 20 співробітників компанії

Новий голова соціальної мережі Twitter Ілон Маск підтвердив інформацію про те, що звільнив кількох співробітників компанії, які критикували його в постах та в робочих чатах у Slack. Мільярдер також висміяв колишніх працівників у пості на Twitter .

«Я хотів би вибачитися за те, що звільнив цих геніїв. Їхній величезний талант, без сумніву, стане в нагоді десь ще», — написав Маск.

Одним із перших про рішення бізнесмена повідомив журналіст Кейсі Ньютон. За його словами , було одночасно звільнено близько 20 співробітників Twitter.

Згідно з інформацією Ньютона, кожному із працівників повідомлення про звільнення надійшло на електронну пошту. «Ми з жалем повідомляємо вам, що ваше працевлаштування негайно припиняється. Ваша нещодавня поведінка порушила політику компанії», — йдеться у тексті листа.

Журналіст зазначив, що всередині Twitter до Маска діяла свобода на критичні висловлювання на адресу співробітників та дій компанії. Він пояснив, що після того, як керувати соцмережею почав Маск, жодних внутрішніх вимог до поведінки співробітників не змінювалося.