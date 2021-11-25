Названо налаштування на Android смартфонах, які можуть сильно гальмувати його роботу

Одна з основних особливостей ОС Android, в чому вона неодмінно перевершує конкурента в лиці iOS – більш тонка можливість налаштування. Користувач може коригувати практично кожен параметр, що дуже важливо. Особливо з огляду на те, що в системі є певні налаштування, здатні значно знизити швидкість роботи смартфона. Докладніше про такі параметри і йтиметься у цьому матеріалі.





Автооновлення програм

Звичайно, оновлювати програми треба, але краще робити це вручну. До того ж багато програм повідомлять власнику, що можна скачати новий апдейт, якщо він цього давно не робив. При автооновленні смартфон може почати встановлювати нову версію програми в момент, коли ви користуєтесь телефоном, і це неодмінно уповільнить його роботу. Погодьтеся – приємного у цьому мало.

Відключення анімацій

Ця фіча стара як світ, але, напевно, про неї знають не всі. Вимкнення анімацій призводить до того, що перехід між екранами відбувається швидше.

Щоб прибрати анімації, потрібно активувати режим розробника та перейти у відповідний розділ у налаштуваннях. Там буде пункт під назвою “Анімація вікон” або “Анімація переходів”. Назва залежить від версії та прошивки Android, але суть ясна. У цьому розділі потрібно виставити параметр без анімації або вимкнено, після чого вікна будуть відкривати без ефектів.

Включення примусового рендерингу

Прямо тут, у цьому меню розробника, можна включити опцію “Прискорити роботу GPU”. Після цього телефон почне використовувати свій графічний процесор, щоб рендерити 2D елементи. Так, візуалізація інтерфейсу стане швидше, а анімації плавнішими.

Якщо ви щось начудили в налаштуваннях і не можете згадати, що, а телефон через це страшно гальмує, завжди є остання опція – скидання до заводських налаштувань. Повернувши телефон у початковий стан, можна виправити безліч проблем, але варто враховувати один момент – при цьому з внутрішньої пам’яті гаджета видаляються абсолютно всі дані. Якщо вони важливі – скопіюйте їх на флешку або вивантажте в хмару.