Windows 11 отримає більше функцій з ШІ

Microsoft порадує нас новою хвилею ШІ-функцій для Windows 11, які працюватимуть на локальному рівні на пристроях Copilot+.

Ці комп’ютери можуть виконувати ШІ-завдання завдяки комбінації CPU, GPU і NPU. Microsoft опублікувала новий документ підтримки, що роз’яснює можливості ШІ для сторонніх додатків.

Copilot+ PCs дають змогу інтегрувати ШІ не лише на рівні веб-відповідей. Розробники можуть використовувати потужні локальні ШІ-API, як-от Phi Sillica для генерації тексту, OCR для розпізнавання тексту та DALL-E для генерації зображень.

Ці можливості можуть значно поліпшити продуктивність і функціональність Windows-застосунків.

Нові ШІ-функції включають локальні й хмарні API, приклади коду та пояснення щодо їхнього використання.

DirectML дає змогу розвантажувати завдання машинного навчання на GPU для підвищення продуктивності застосунків та ігор.

Окрім цього, Microsoft наголошує на важливості прозорості у збиранні даних, безпеці та конфідексуванні даних.