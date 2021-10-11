Google знищує Xiaomi: нова версія Android просто вбиває китайські смартфони

Xiaomi випустила прошивку з Android 12 для трьох флагманських смартфонів. Її встановлення перетворює пристрої на “цеглину” без можливості самостійного відновлення. Небезпечний апдейт поширюється під виглядом стабільної збірки і як і раніше доступний для інсталяції.





Xiaomi зламала свої смартфони

Смартфони компанії Xiaomi виходять з ладу при спробі встановити на них ОС Android 12 – новітню мобільну платформу Google. За даними порталу GizChina, Xiaomi відкрила доступ до цієї прошивці учасникам програми бета-тестування Mi Pilot Testers з позначкою, що це найбільш стабільний реліз.

В результаті з’ясувалось, що встановлення Android 12 призводить до поломки смартфонів. Вони перестають працювати і навіть завантажуватися, а відкотитися назад можливості немає. Поки проблема торкнулася тільки трьох смартфонів, але всі вони флагманські і тому дорогі. В даний час ні при якому розкладі не можна ставити Android 12 на Xiaomi Mi 11, 11i та 11 Ultra.

Топовий камерофон Xiaomi виявився не готовий до Android 12

Відрізнити небезпечну прошивку можна за її індексом. Всього користувачі отримали три збірки, по одній для кожного апарату – 12.5.1.0.SKAMIXM, 12.5.1.0.SKBMIXM і 12.5.1.0.SKKMIXM для Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11 і Mi 11i відповідно.

Масштаби невідомі

На 8 жовтня 2021 р. не було відомо, скільки смартфонів постраждало, тобто не можна оцінити масштаби події. Xiaomi майже не реагує на те, що відбувається, лише попереджає користувачів про небезпеку інсталяції свіжих прошивок на свої флагманські смартфони.

Примітно, що оновлення ПЗ доступне для завантаження й інсталяції всім, хто входить в число бета-тестерів Xiaomi. Компанія лише просить користувачів перед апдейтом зробити резервну копію своїх даних.

Декому все ж вдалося пройти квест по встановленні Android 12 без втрат

Про те, що з прошивкою щось не так, користувачі дізнаються вже в процесі установки, скасувати яку без сумних для пристрою наслідків не можливо. В результаті єдиним способом повернути смартфон до життя є звернення в сервісний центр з проханням поставити на нього дійсно стабільну і перевірену часом версію Android 11.

Пошкоджених пристроїв може бути більше

Xiaomi не уточнює, що саме не так з прошивками для Mi 11, 11i і 11 Ultra, як і не говорить, коли вона усуне недолік, який ламає мобільники. Тим часом, в недалекому майбутньому може виявитися, що в «цеглини» при установці Android 12 перетворюються й інші мобільники компанії.

За даними GizmoChina, Xiaomi має намір випустити прошивку на основі Android 12 для більш ніж 30 нині існуючих моделей смартфонів, включаючи ті, що на полицях українських магазинів. Сучасну операційну систему отримають, зокрема, Redmi Note 8 2021, Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi Note 10, а також новітній планшет компанії – Pad 5 і його покращена версія Pad Pro.

Перелік гаджетів Xiaomi, які готуються до бета-тесту Android 12

Коли всі ці пристрої почнуть оновлюватися, Xiaomi не уточнює. Всі вони включені в програму бета-тестування. Залишається сподіватися, що на них «прилетить» дійсно стабільна версія прошивки.

На ті ж граблі

Імовірність того, що офіційна прошивка з Android 12, яка визнана стабільною, зламає апарат без можливості відновлення силами користувача, досить велика. У Xiaomi є такий сумний досвід – на початку 2021 року вона почала поширення прошивки на базі Android 11 для смартфона Mi A3.

Бета-тестування програмного забезпечення не проводилося, пише портал GizChina. Як підсумок – численні скарги користувачів на вихід їх смартфона з ладу після встановлення оновлення. Мобільники виходили з ладу, і, знову ж таки, не було способу вручну відкотити злощасне оновлення.

Xiaomi Mi A3

Xiaomi визнала наявність проблеми через пару днів після появи перших відгуків користувачів і повідомила про можливість безкоштовного ремонту всіх постраждалих Mi A3. Спочатку програма ремонту охопила тільки Китай, однак кількома днями пізніше Xiaomi внесла до списку країн-учасників ще й інші країни.

«Ми запрошуємо всіх користувачів, які зіткнулися з цією проблемою, звернутися на нашу гарячу лінію або в авторизовані сервісні центри. Допомога в даній ситуації буде надано на безкоштовній основі», – говорилося в повідомленні компанії. Пізніше Xiaomi випустила нову прошивку для Mi A3, яка вже ніяких збоїв в роботі пристрою не викликала.

Ніхто не застрахований

Xiaomi – далеко не єдина компанія з першого ешелону виробників смартфонів, що періодично грішать випуском недороблених прошивок під виглядом стабільних збірок, які вбивають пристрої. У подібному помічена і компанія Samsung.

На початку квітня 2020 р. як повідомляв портал GSMinfo, Samsung почала поширення прошивки з індексом M315FXXU1ATD1 і Android 10 для смартфона Galaxy M31, що вийшов в лютому 2020 р. Як і у випадку з Android 12 і лінійкою Xiaomi Mi 11, після її інсталяції мобільники переставали навіть завантажуватися, що робило їх абсолютно непотрібними гаджетами.

У тому ж місяці з’явився і новий апдейт для смартфона Galaxy A70 на базі Android 10. Оновлення повністю блокувало пристрій і не дозволяло не тільки завантажити його, а й навіть зарядити. Проблема була в несумісності прошивки з системною платою смартфона. Samsung встановлювала в Galaxy A70 дві різні версії друкованої плати, з однією з яких прошивка і конфліктувала. Господарям мобільників довелося звертатися за ремонтом в сервісні центри.