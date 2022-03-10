Sony позбавила росіян PlayStation та ігор для неї

Компанія Sony оголосила про припинення постачання всіх своїх пристроїв, а також програмного забезпечення.





І якщо смартфони, навушники, телевізори та інші пристрої японського бренду в Росії користуються не особливо великим попитом, то заборона на ввезення туди ігрових консолей PlayStation, припинення роботи фірмового магазину ігор PlayStation Store і позбавлення усіх ексклюзивів компанії – це попадання в яблучко. Російські геймери не можуть стримати люті.

Зазначимо, що раніше заборону на ввезення своїх ігрових консолей до Росії оголосила і американська Microsoft, та інша японська контора Nintendo. Також про призупинення продажів своїх ігор в Росії заявили такі студії, як CD Projekt RED, Take-Two (Rockstar Games, Private Division та 2K), Ubisoft, Electronic Arts, Activision Blizzard, GSC Game World та Bethesda.

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