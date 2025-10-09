Mozilla Firefox отримав Менеджер профілів: як впорядкувати роботу та відпочинок у браузері

Компанія Mozilla оголосила про значне оновлення свого фірмового браузера, додавши повноцінний Менеджер профілів. Цей інструмент, вже знайомий користувачам Chrome та Edge, покликаний впорядкувати онлайн-активність, дозволяючи користувачам створювати окремі «простори» для роботи, розваг, особистого життя чи будь-яких інших завдань.

Нова функція забезпечує повну ізоляцію даних:

Кожен профіль матиме окрему базу даних закладок та збережених паролів .

та . Вестиметься власний журнал переглянутих веб-сторінок .

. Можна буде налаштувати окрему тему оформлення, аватар та колір, щоб профілі було легше розрізняти візуально.

Це дозволяє користувачеві швидко перемикатися між різними сферами життя, не змішуючи робочі акаунти з особистими.

Акцент на конфіденційності

Порівнюючи своє рішення з конкурентами, представники Mozilla заявили, що приділили особливу увагу конфіденційності. Вони наголосили, що Firefox не збирає особисті дані користувачів, а вміст кожного профілю зберігається абсолютно ізольовано. Це значно знижує ризик витоку інформації та запобігає “змішуванню” робочої та соціальної активності в межах однієї програми.

Нова функція буде додана до стабільної версії Mozilla Firefox вже 14 жовтня. Оновлення покликане зробити користування браузером більш організованим та безпечним.