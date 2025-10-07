Смартфони Vivo отримають апдейт до OriginOS 6 вже наступного тижня

Vivo готує реліз OriginOS 6 на Android 16, який відбудеться 15 жовтня. У список входять Vivo X200, X100, X90, V60, T4, Y400 і iQOO 13, 12, 11, Neo 10, Z10. Реєстрація для тестування вже відкрита на Vivo X200 Pro і iQOO 13.

Компанія Vivo підтвердила дату глобальної презентації нової версії фірмової оболонки OriginOS 6, побудованої на Android 16. Анонс відбудеться 15 жовтня, після чого почнеться поетапне поширення оновлення на сумісні моделі Vivo і iQOO за межами Китаю.

Список пристроїв, які отримають OriginOS 6

Серія Vivo X

Як правило, смартфони серії Vivo X отримують як мінімум три основні оновлення операційної системи Android. Для пристроїв серії X200 виробник обіцяє додаткове, четверте оновлення ОС. Відповідно, моделі, випущені з попередньо встановленою Android 13 або пізнішою версією, повинні отримати апгрейд до OriginOS 6 на базі Android 16.

Vivo X200, Vivo X200 Pro, Vivo X200 Ultra

Vivo X200 FE, Vivo X200s, Vivo X200 Pro mini

Vivo X100, Vivo X100 Pro, Vivo X100 Ultra

Vivo X100s, Vivo X100s Pro

Vivo X90, Vivo X90 Pro, Vivo X90 Pro+, Vivo X90s

Складні смартфони серії Vivo X

Складні пристрої, аналогічно класичним смартфонам, отримують як мінімум три основні оновлення. Критерій відповідності для них залишається незмінним. Список заснований на цій умові:

Vivo X Fold 5, Vivo X Fold 3 Pro

Vivo X Fold 2, Vivo X Flip

Серія Vivo V

Ранні моделі серії Vivo V, включаючи V20 і V30, мали гарантію тільки на два оновлення Android. Згодом, починаючи з серії V40, ця політика була розширена до трьох оновлень. Остання лінійка, Vivo V60, обіцяє до чотирьох оновлень операційної системи. Ґрунтуючись на версії ОС на момент випуску, пристрої Vivo V30 і всі новіші моделі серії V повинні отримати оновлення OriginOS 6 на базі Android 16. Повний перелік:

Vivo V60, Vivo V60e, Vivo V60 Lite, Vivo V60 Lite 4G

Vivo V50, Vivo V50e, Vivo V50 Lite, Vivo V50 Lite 4G

Vivo V40, Vivo V40e, Vivo V40 Lite, Vivo V40 Lite 4G, Vivo V40 SE, Vivo V40 Pro

Vivo V30, Vivo V30e, Vivo V30 Pro, Vivo V30 SE, Vivo V30 Lite

Серія Vivo T

Для смартфонів серії T компанія зазвичай надає два основних оновлення Android. Проте, деякі недавні моделі, а саме Vivo T4 Pro і Vivo T4 Ultra, передбачають до чотирьох оновлень ОС. Отже, пристрої серії T, випущені з Android 14 або пізнішою версією, повинні отримати OriginOS 6. Перелік включає:

Vivo T4, Vivo T4 Lite, Vivo T4 Pro, Vivo T4 Ultra, Vivo T4x, Vivo T4R

Vivo T3, Vivo T3 Lite, Vivo T3 Pro, Vivo T3 Ultra, Vivo T3x

Серія Vivo Y

Виробник не має чітко сформульованої політики оновлення для бюджетних моделей. Більшість з них обмежені одним оновленням Android, деякі можуть отримати два. Нижче наведено список моделей, які потенційно можуть бути оновлені до OriginOS 6:

Vivo Y400, Vivo Y400 4G, Vivo Y400 Pro

Vivo Y300, Vivo Y300 Plus, Vivo Y300 Pro, Vivo Y300 Pro+, Vivo Y300 GT, Vivo Y300t, Vivo Y300i

Vivo Y200 4G, Vivo Y200+, Vivo Y200 Pro, Vivo Y200e, Vivo Y200 GT, Vivo Y200i, Vivo Y200t

Vivo Y39, Vivo Y29 4G, Vivo Y29s

Vivo Y19, Vivo Y19s Pro

Флагманські смартфони iQOO

Висококласні моделі iQOO отримують не менше трьох оновлень операційної системи Android. Для iQOO 12 і більш нових пристроїв надається чотири оновлення. Моделі, випущені з Android 13 або більш пізньою версією, повинні бути оновлені до Android 16 і OriginOS 6. Список даних пристроїв:

iQOO 13, iQOO 12, iQOO 12 Pro

iQOO 11, iQOO 11s, iQOO 11 Pro

Серія iQOO Neo

Смартфони серії Neo, як правило, отримують три основні оновлення ОС Android. Виходячи з цього, пристрої, що оновлюються до Android 16:

iQOO Neo 10, iQOO Neo 10R

iQOO Neo 9, iQOO Neo 9 Pro

Серія iQOO Z

Бюджетна серія iQOO Z отримує два основних оновлення Android. Пристрої, випущені з Android 14, повинні бути оновлені до Android 16 і OriginOS 6. Перелік таких:

iQOO Z10, iQOO Z10R, iQOO Z10 Lite, iQOO Z10X

iQOO Z9, iQOO Z9x, iQOO Z9s, iQOO Z9s Pro, iQOO Z9 Lite

Слід зазначити, що компанія Vivo ще не опублікувала офіційний список пристроїв, які будуть оновлені до OriginOS 6. Наведений вище перелік складений на основі існуючої політики програмних оновлень і часткових припущень.

Vivo вже відкрила реєстрацію для тестування нової оболонки. Перші пристрої — Vivo X200 Pro та iQOO 13. Найближчим часом список учасників програми розшириться. Бета-версія стане доступною після офіційного запуску 15 жовтня.