Топ 3 найбільш продуктивних та автономних смартфона до 10 000 гривень

Багато хто помилково вважає, що продуктивні та автономні смартфони коштують дорого. Купити гаджет, який потягне сучасні ігри і не гальмуватиме при виконанні базових завдань, а також зможе пропрацювати більше дня на одному заряді, можна менше, ніж за 10 000 гривень. На підтвердження наших слів ця стаття.





№3 – Redmi 10

Ціна: 7299 гривень

Redmi 10 має всі шанси повторити успіх Redmi 9 – одного з найхітовіших бюджетників останніх років. Гаджет оснащений 6.5-дюймовий IPS дисплей з частотою оновлення 90 Гц, а також бадьорий процесор Helio G88, якому не важко забезпечити нормальну роботу інтерфейсу.

Для любителів фотозйомки передбачена квадрокамера на 50+8+2+2 МП, а батарея ємністю 5000 мАг гарантує до двох днів автономної роботи. При цьому телефон підтримує 22.5-ватну швидку зарядку.

№2 – Redmi Note 10S

Ціна: 9699 гривень

Чудовий апарат від Xiaomi. На борту власник знайде 6.43-дюймовий дисплей AMOLED, що видає соковиту і контрастну картинку на рівні дорожчих телефонів, а також процесор Helio G95. На ньому можна спокійно грати в сучасні ігри, а також не відчувати дискомфорт при серфінгу інтернету та спілкуванні в соцмережах.

Щодо автономності, акумулятор ємністю 5000 мАч забезпечує до двох днів роботи далеко від розетки, а для екстрених випадків передбачена 33-ватна швидка зарядка.

№1 – Realme 8

Ціна: 8999 гривень

Ефектний телефон від Realme точно сподобається людям, котрі цінують мінімалізм. Щодо автономності, за неї відповідає АКБ ємністю 5000 мАг з 30-ватною швидкою зарядкою. Серце телефону – Helio G95. У компанії з 6/128 ГБ пам’яті процесор спокійно тягне будь-які сучасні ігри та не заїкається при повсякденній експлуатації.

З інших переваг – AMOLED-дисплей, квадрокамера на 64+8+2+2 МП та відносно компактні розміри.