5 лаунчерів для Android, які зменшать витрату батареї смартфона

Всі ми хочемо, щоб телефон тримав заряд акумулятора якнайдовше, але на витрату енергії впливає безліч факторів. У цій статті ми розповімо про 5 лаунечрів для Android, які збільшать автономність смартфона.





Nova launcher

Це одна з найпопулярніших оболонок Android, призначена для збереження заряду. Крім зменшення витрати батареї за допомогою цього лаунчера можна налаштовувати оформлення значків, застосовувати різні теми та багато іншого.

Power + launcher-battery saver

Спеціалізована програма відстежує процеси, які постійно працюють у фоновому режимі. Її можна налаштувати, щоб через певний час вони автоматично зачинялися. Це допоможе скоротити витрати акумулятора та підвищити продуктивність мобільного телефону .

Microsoft Launcher

Програма підвищує продуктивність телефону за допомогою синхронізації з програмами Microsoft на комп’ютері. Наприклад, із OneNote. Крім того, Microsoft Launcher сподобається шанувальникам Windows, тому що має схожий зовнішній вигляд, віджети, новини та багато іншого.

Pixel Launcher

Ця програма не тільки допомагає батареї телефону довше тримати заряд, але й працює із вбудованим Google Assistant. Просто проведіть по екрану, і ви отримаєте доступ до карт, погоди, новин, майбутніх подій та багато іншого.

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Lean Launcher

Лаунчер повністю спрямований на заощадження акумулятора смартфона. Але в нього є й додаткові функції, наприклад, зміна форми значків, регулювання сітки екрана, шрифтів. Незважаючи на це, його головне завдання – підвищення продуктивності телефону.

При малій автономності смартфона використовуйте розглянуті вище лаунчери, але пам’ятайте, що на тривалість роботи пристрою від акумулятора впливає також поведінковий фактор користувача.