Оновлено:

Це рекорд: в мережу злили мільярди паролей користувачів

НовиниSoftnews

Зараз на головній

На популярному хакерському форумі був опублікований текстовий файл, що містить 8,4 млрд паролів, повідомляє CyberNews.com .


Всього опубліковано 82 млрд паролів, однак унікальних майже в 10 разів менше – 8 459 060 239. Витік назвали RockYou2021 на честь знаменитого витоку RockYou, який стався в 2009 році. Тоді зловмисники зламали 32 млн облікових записів користувачів.

За даними видання, в світі всього 4,7 млрд користувачів інтернету. Всі паролі, опубліковані в текстовому файлі, мають довжину від 6 до 20 символів.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

попередня статтяПід видом Minecraft: Шахраї поширюють віруси для Android
наступна стаття6 вимог стюардес: чи потрібно їх виконувати насправді
22,968Фанитак
509Читачіслідувати
14,300Глядачіпідписуватися

Останні новини

Більше схожих статей

©2019-2021. Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на «GSMinfo»