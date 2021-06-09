Це рекорд: в мережу злили мільярди паролей користувачів

На популярному хакерському форумі був опублікований текстовий файл, що містить 8,4 млрд паролів, повідомляє CyberNews.com .





Всього опубліковано 82 млрд паролів, однак унікальних майже в 10 разів менше – 8 459 060 239. Витік назвали RockYou2021 на честь знаменитого витоку RockYou, який стався в 2009 році. Тоді зловмисники зламали 32 млн облікових записів користувачів.

За даними видання, в світі всього 4,7 млрд користувачів інтернету. Всі паролі, опубліковані в текстовому файлі, мають довжину від 6 до 20 символів.