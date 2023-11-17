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На iPhone додадуть новий тип повідомлень, які працюють без інтернету

Цей стандарт повідомлень вже давно використовується у Android-смартфонах.

17.11.2023
1 хвилина на прочитання
RCS

Apple раптово оголосила, що прийме стандарт Rich Communication Services (RCS) для обміну повідомленнями наступного року. RCS дає змогу передавати мультимедійний контент, залишати реакції на повідомлення, отримувати повідомлення про прочитання і багато іншого.

Спочатку Apple просувала свій сервіс iMessage, який доступний тільки на iPhone. Це неодноразово призводило до конфліктів між користувачами iOS і Android, особливо в США. Однак тепер під тиском Єврокомісії компанії довелося піти на поступки і впровадити підтримку RCS.

У заяві для 9to5Mac представник Apple наголосив:

“Пізніше наступного року ми додамо підтримку універсального профілю RCS, стандарту, опублікованого нині Асоціацією GSM. Ми вважаємо, що універсальний профіль RCS забезпечить кращу сумісність порівняно з SMS або MMS. Це працюватиме разом з iMessage, який, як і раніше, буде найкращим і найбезпечнішим засобом обміну повідомленнями для користувачів Apple”.

Підтримка RCS буде представлена на iPhone через оновлення ПЗ наступного року. Оператори зв’язку також відіграватимуть вирішальну роль у впровадженні підтримки RCS для забезпечення повної функціональності.

Основні переваги RCS

  1. Покращена якість мультимедіа: RCS дозволяє надсилати високоякісні фотографії та відео, а також ділитися голосовими повідомленнями. Це значно розширює можливості спілкування порівняно зі звичайними текстовими SMS.
  2. Чат-групи та групові функції: З RCS користувачі можуть створювати групові чати, що є стандартною функцією більшості сучасних месенджерів.
  3. Підтримка “типує” і підтвердження прочитання: RCS показує, коли ваш співрозмовник друкує відповідь або прочитав ваше повідомлення, що робить спілкування більш інтерактивним і інформативним.
  4. Розширені можливості для бізнесу: RCS може бути використана для покращення взаємодії між компаніями та клієнтами, надаючи засоби для більш багатого і залученого маркетингового комунікаційного досвіду.
  5. Висока ступінь безпеки: RCS включає кілька рівнів безпеки, зокрема шифрування передачі даних, що робить її більш безпечною порівняно з традиційними SMS.
  6. Немає необхідності в сторонніх додатках: На відміну від інших месенджерів, RCS не вимагає встановлення додаткових додатків, оскільки вона інтегрована безпосередньо в мобільні пристрої.

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17.11.2023
1 хвилина на прочитання
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