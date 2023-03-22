Ці Samsung Galaxy не отримають Android 14
Компанія Samsung нещодавно збільшила період підтримки своїх нових телефонів, але багатьом власникам трохи старіших моделей доводиться звикати до усвідомлення того, що наступної версії Android вони не отримають.
Портал Sammy Fans зібрав список з 19 моделей Samsung Galaxy, яким не варто чекати нового Android 14. Ці пристрої вже отримали три великі оновлення, останнім з яких став Android 13 з One UI 5 і, згідно з політикою компанії, підтримка моделей скоро закінчиться. Подія знаменує важливу віху, оскільки це початок кінця останніх флагманів серії Galaxy Note.
Смартфони та планшети Samsung, які не отримають Android 14:
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy S20 FE
- Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra
- Galaxy Z Flip (LTE/5G)
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy A22 (LTE/5G)
- Galaxy A32 (LTE/5G)
- Galaxy A51
- Galaxy A71
- Galaxy Tab A8
- Galaxy Tab A7 Lite
- Galaxy Tab S6 Lite (2020)
- Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+
Тим не менш, хороша новина полягає в тому, що всім флагманським телефонам Galaxy, випущеним після серії Galaxy S21, а також деяким пристроям середнього класу, таким як Galaxy A53 та Galaxy A73, обіцяють чотири роки оновлення операційної системи та п’ять років виправлень безпеки. Отже, власники цих девайсів не повинні боятися побачити свої пристрої в аналогічному списку наступного року.
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