Інтелектуальна гра головоломка Wordle підкорила соцмережі

Якщо ви є регулярним користувачем твіттера, то напевно помітили на новорічних канікулах якісь складні схеми із сірих, жовтих та зелених квадратиків. Для повної плутанини в наявності ще є абсолютно незрозумілі цифри, а ховається за цією хитрою системою невідоме загадане слово. Так виглядає нова розвага мільйонів людей у ​​всьому світі – гра під назвою Wordle.





Що таке Wordle?

Винахідником цього таймкілера став Джош Вордл, який вигадав гру для своєї дівчини. Прототип існував ще далекого 2013 року, але тоді гра була сирувата і не захопила навіть товаришів Джоша, а от коли весь карантин він провів зі своєю пасією за розгадуванням кросвордів і головоломок, то вирішив взятися і довести гру до ладу. Спочатку він ознайомив із новинкою родичів, на 1 листопада минулого року Wordle налічувала 90 щоденних користувачів, а ось до січня іграшка вже захопила світ – у неї грало не менше 300 тисяч людей на день.

Як грати в Wordle?

Все дуже просто. Щодня користувачеві видають невідоме слово, що складається з п’яти букв. У гравця є шість спроб його відгадати, перша спроба виглядає як тичок пальцем у небо – ви просто вписуєте будь-яке слово, яке підходить за розміром. Коли вибір зроблено, літери отримують колірний супровід – зелені вірні і знаходяться на своєму місці, жовті в слові є, але не там, де ви припустили, сірих немає зовсім.

Зрозуміло, що вже з’явилося чимало стратегій. Новачкам, наприклад, рекомендують робити першу спробу такою, щоб у слові взяло участь кілька голосних літер і найпопулярніші в мові приголосні. Оригінальна гра створена англійською, але вже з’явилися аналоги, у тому числі російською, де стратегічна поведінка може виглядати інакше.

Звідки такий хайп?

Як і все геніальне, Wordle це просто! Але тільки з погляду правил, досягти успіху випадковими діями тут практично неможливо. Інші особливості геймдизайну, що зробили гру настільки популярною, такі:

Зіграти можна лише раз в день, що не дає забаві швидко набриднути;

Дуже консервативний сайт, де немає відволікаючих рекламних банерів та іншої дратівливої ​​атрибутики free-to-play ігор;

Слово дня – одне, а значить всі вирішують одну й ту саму головоломку, яку цікаво обговорювати з приятелями та колегами;

Ну і куди вже без такої милої серцю похвали – результатами можна поділитися в соцмережах, натиснувши буквально одну кнопку.

Загалом, тепер ви точно знаєте, чим можна зайняти себе в обідню перерву.