Білл Гейтс розкрив секрет перемог у браузерній грі Wordle

Один із засновників і колишній глава Microsoft Білл Гейтс розповів, що звик до браузерної гри-головоломки Wordle. У своєму блозі мільярдер розкрив секрет перемог у улюбленому проекті зі вгадування слів.





Гейтс пояснив, що грає у Wordle разом із групою друзів щодня. Він поділився стратегією вгадування відповіді максимум за чотири ходи.

«Якщо ви грали у Wordle, то знаєте, як важливо зробити перше припущення зі стратегічної точки зору. Мені подобається починати зі слів, у яких багато голосних, наприклад, аудіо чи унція», – розповів бізнесмен.

Суть Wordle полягає в тому, що користувач повинен вгадати слово, що оновлюється щодня, з п’яти літер за шість спроб. Газета The New York Times купила Wordle у розробника за семизначну суму на початку 2022 року.

Раніше повідомлялося, що компанія Samsung спільно з благодійним фондом Білла та Мелінди Гейтс представила прототип унітазу, який назвали Reinvented Toilet.