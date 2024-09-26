Firefox запідозрили у стеженні за користувачами

Колись Firefox претендував на лідерство серед браузерів. Зараз він уже далеко не такий популярний, але все одно ним досі користуються десятки мільйонів людей. І за всіма ними браузер Mozilla Firefox стежив без жодної згоди. Так стверджують правозахисники.

Уся справа у функції Privacy Preserving Attribution (PPA), яка за замовчуванням увімкнена в браузері. Вона збирає дані про користувацькі дії в мережі і потім надсилає їх рекламодавцям. PPA – щось на кшталт альтернативи cookie, ось тільки у користувачів ніхто не запитує, готові вони ділитися відповідною інформацією чи ні.

Втім, відключити PPA можна в налаштуваннях браузера. Від Mozilla вимагають попереджати користувачів про обробку даних і пропонувати їм погодитися зі збором інформації або відмовитися.