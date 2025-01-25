Скільки iPhone перейшло на iOS 18: статистика від Apple

Apple опублікувала для розробників оновлену інформацію щодо актуального стану розгортання «яблучних» мобільних операційних систем iOS 18 і iPadOS 18. У компанії розповіли, який відсоток пристроїв зараз працює на цих збірках.

За інформацією Apple, серед випущених за останні 4 роки iPhone станом на 21 січня 2025-го 76% працювали під управлінням iOS 18, 19% – на iOS 17 і 5% – на старіших версіях. Якщо порівнювати з даними річної давності, то у iOS 17 було 76%, у iOS 16 – 20%, а 4% – у старіших версій.

Якщо брати до уваги взагалі всі наявні iPhone, то на iOS 18 працює вже 68%, на iOS 17 – 19%, а решта 13% – на більш ранніх збірках. Роком раніше на iOS 17 працювало 66% усіх iPhone, 23% функціонували на iOS 16, а 11% – на старих прошивках.

Нова iPadOS 18 зайняла частку в 63% серед усіх iPad, випущених за останні чотири роки. Частка iPadOS 17 також залишається значною – 27%. На старіші прошивки припадає 10%. Серед взагалі всіх активних iPad до iPadOS 18 зараз оновлено 53%, а 28 і 19% працюють на iPadOS 17 або більш ранніх збірках відповідно.