Експерти рекомендують не переходити на Windows 11

Експерти аналітичної компанії Gartner радять користувачам не поспішати з установкою Windows 11, повідомляє видання The Rigister .





Віце-президент Gartner з досліджень Стівен Клейнханс назвав нову операційну систему “запізнілим оновленням”. Хоча експерт оцінив оновлений Microsoft Store, підтримку додатків Android і відмову від використання браузера Internet Explorer, на його думку, всі ці можливості могли бути випущені як ще одне оновлення для Windows 10.

Клейнханс порадив користувачам не поспішати з переходом Windows 11, оскільки все ще незрозуміло, чи буде нова операційна система підтримувати застаріле обладнання. За його словами, немає ніякої гарантії, що після переходу на оновлену ОС стара техніка продовжить працювати.

В цілому, Клейнханс не очікує, що Windows 11 почне користуватися масовим попитом найближчим часом. “До початку 2023 року менше 10% нових корпоративних персональних комп’ютерів будуть оснащені Windows 11”, – вважає він.

Проте, якщо ви все ж хочете спробувати нову операційну систему, тепер це можна зробити навіть якщо, ваш ПК не відповідає мінімальним вимогам. Власника AMD процесорів слід двічі подумати перед апдейтом, так як нова система уповільнює ці процесори на 10-15%, про що вже знає сам виробник.