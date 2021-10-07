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Названий офіційний спосіб поставити Windows 11 майже на будь-який комп’ютер

07.10.2021
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Windows 11

Корпорація Microsoft на своєму офіційному сайті розкрила спосіб установки Windows 11 на комп’ютери, що не відповідають апаратним вимогам.


У числі таких вимог – модуль TPM 2.0, проте його перевірку можна обійти, якщо на комп’ютері є хоча б TPM 1.2. Користувачам, які усвідомлюють і приймають можливі ризики, рекомендується діяти в такий спосіб.

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  1. Відкрити розділ реєстру HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ Setup \ MoSetup
  2. Створити новий запис і присвоїти йому ім’я AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU, тип REG_DWORD і значення 1
  3. Закрити редактор реєстру і перезапустити ПК

Після цього можна починати процес установки або через центр оновлень, або вручну.

Також на сайті Microsoft є розділ “Установка Windows 11 на пристроях, які не відповідають мінімальним вимогам до системи”, де описуються офіційні способи установки нової платформи, а користувачів попереджають про всі ризики.

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07.10.2021
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