ChromeOS Flex для слабких ноутбуків вже доступна всім охочим

ChromeOS Flex — це нова операційна система Google, яка нарешті стала загальнодоступною. Програмне забезпечення було розроблено для старих ПК і Mac.





Google вирішив вдихнути нове життя в застарілі комп’ютери, які вже не пропонують належної продуктивності для роботи з новими системами Windows і macOS. Для цього було створено ChromeOS Flex, яка вже була доступна у вигляді бета версії. Зараз оголошено про завершення розробки над цим програмним забезпеченням.

ChromeOS Flex стала загальнодоступною, а інформація, оприлюднена Google, свідчить, що система була протестована на понад 400 моделях комп’ютерів , які отримали спеціальний сертифікат. Серед них машини Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, LG, Toshiba і 10-річні MacBook від Apple. Повний список можна знайти на цій сторінці .

ChromeOS Flex була створена завдяки рішенням, які Google запозичила з Neverware. Він пропонував додаток CloudReady, який дозволяв старим комп’ютерам запускати операційну систему Chrome OS. Гігант з Маунтін-В’ю націлює нове програмне забезпечення спеціально для освітнього та бізнес-секторів.