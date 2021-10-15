Невже на смартфонах Redmi більше не буде MIUI?

Відомий інсайдер Digital Chat Station опублікував в соціальній мережі «Weibo» повідомлення, яке моментально стали цитувати всі великі ЗМІ. У своїх статтях вони писали, що смартфони, які випускаються під брендом «Redmi» незабаром отримають власну оболонку Android, а звична MIUI залишиться тільки в гаджетах Xiaomi.





Як ви знаєте, ми не з тих хто вірить чуткам на слово, тому провівши вечір за читанням китайських форумів, поспішаємо розповісти вам про те, як справи йдуть насправді.

Впевнені, ви теж не раз замислювалися над тим, що смартфони трьох брендів просто не можуть випускатися з однією і тією ж оболонкою ОС Android. Однак у випадку з повідомленням від згаданого вище інсайдера все зовсім не так, як виглядає на перший погляд.

Як це часто буває при перекладі з китайської, сенс початкової фрази може бути повністю спотворений. Саме так і сталося з повідомленням Digital Chat Station, яке насправді означає наступне:

“MIUI для смартфонів Redmi буде перероблена”

Іншими словами, майбутні зміни схожі на ті що свого часу відбулися при поділі Honor і Huawei, OPPO, Vivo, OnePlus і так далі.

Всі вони зводяться тільки до зовнішнього вигляду інтерфейсу: перемалюють значки додатків, злегка змінять анімації, додадуть більше можливостей в більш дорогі смартфони, щоб зайвий раз стимулювати продажі, але головна причина криється в іншому.

MIUI точно не можна назвати «стабільною», інакше б ми з вами не витрачали стільки часу на її налаштування і в Xiaomi прекрасно розуміють, що конвеєр з виробництва однакових прошивок для різних смартфонів не може привести ні до чого крім збоїв в роботі.

У підсумку з прошивок для Redmi просто приберуть ті «тони» activity, які ми запускаємо через однойменний додаток (Activity Launcher), щоб зробити систему максимально «легкою», адже Redmi це перш за все бюджетна лінійка.

Коли нам чекати змін?

Боїмося що ніколи, оскільки для китайських виробників смартфонів є нормою, випускати подібні «перероблені оболонки» тільки для внутрішнього ринку (смартфони OnePlus цьому відмінне підтвердження).

Тому нам залишається тільки сподіватися на те, що в глобальній версії MIUI 13 буде проведена хоча б мала частина роботи по оптимізації, ну а якщо ні, то ми, як і раніше будемо публікувати додатки з китайських прошивок, які можна встановити на наші смартфони, звичайно якщо вам це все ще цікаво.