В Україні стартував осінній розпродаж від PlayStation

Напередодні початку нового навчального року PlayStation оголосила про старт осіннього розпродажу в торгових мережах і роздрібних магазинах. Акція стартує 30 серпня й триватиме до 12 вересня.





Знижки до 50% отримали багато ігрових бестселерів, зокрема й хіти з колекції PlayStation Hits, серед яких:

Bloodborne — 389 UAH (-35%)

Detroit: Become Human — 599 UAH (-45%)

Horizon Zero Dawn. Complete Edition — 299 UAH (-50%)

Gran Turismo Sport — 389 UAH (-35%)

Last of Us. Оновлена ​​версія — 389 UAH (-35%)

Ratchet & Clank — 389 UAH (-35%)

God of War — 389 UAH (-35%)

Власників нової консолі PlayStation 5 також порадують знижки на свіжі релізи: