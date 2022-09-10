На що насправді треба звертати увагу при виборі якісного смартфона

На що потрібно звертати увагу при виборі смартфона? Висока ціна не завжди є гарантом якості. З ладу може вийти будь-яка техніка, але все-таки є кілька характеристик, яким має відповідати якісний гаджет. Мова зараз не йде про процесор та інші компоненти. Потрібно мати якусь технічну освіту, щоб розумітися на мікрочипах. Відео огляди також не завжди можуть бути правдивими. А тести у стилі Антуту давно нікого не цікавлять.





Декілька простих рекомендацій дали експерти із мобільного сервісу, які допоможуть зорієнтуватись та зробити вибір смартфона.

Вимоги до екрана: діагональ та розширення

Чому важливі розміри екрана, тому що на великому дисплеї переглядати соціальні мережі та відео зручніше. Для смартфона це не завжди добре. Телефон має бути ергономічним, тобто зручним, щоб його просто було носити із собою та тримати в руці. При виборі телефона, розмір не головне. Діагоналі 6,1 або 6,5 дюйма цілком вистачить для комфортного використання.

Набагато цікавішим параметром є розширення. Адже на ринкові сьогодні пропонують телефони із такими їх видами: HD, FHD, QHD. Експерти радять звернути увагу на другий варіант. FHD передають чітке та якісне зображення, при чому є бюджетним варіантом.

Камери

Смартфон має задовольняти три потреби: забезпечити мобільний зв’язок, дати можливість користуватись інтернетом і робити гарні фото та відео. Тому при покупці телефона важливо ознайомитись із характеристиками камер, і МП тут далеко не на першому місці. Найважливішими показниками є розмір матриці та діафрагми об’єктива, від них і залежить якість знімків. Позначається цей показник так: 1/18”, f/1.6. Орієнтуватись потрібно на цифру після слешу. Чим вона менша, тим краще.

Автономність

Сучасний смартфон дуже рідко перебуває у режимі спокою. Користувачі протягом дня використовують його для дзвінків, розваг, роботи. Тому вони мають бути оснащені потужними акумуляторами. Показник 4000 мА*м — оптимальний варіант. Чим більша ємність АКБ, тим довше він триматиме заряд. Сьогодні також важливо, щоб смартфони підтримували функцію швидкої зарядки. Тому завжди цікавтесь такими характеристиками.