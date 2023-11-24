REDMI NOTE 12 – на ремонті , коли розбився екран

Почалась зима і разом зі снігом та ожеледицею ризики розбити екран телефона значно зростають.



І який би не був міцний корпус або екран в телефоні – при жорсткому падінні об лід або асфальт

дисплей може не витримати.



Якщо розбився екран. Постають декілька питань, а що міняти?

Ну якщо скло розбилося і на телефоні нема зображення – то єдиним варіантом є заміна дисплейного модуля. Але якщо розбилося тільки скло. То можлива заміна скла окремо.



– Ідеальним варіантом є заміна оригінального екрану з рамкою.

Але цей варіант самий дорогий, хоч і самий якісний.



Наприклад заміна екрану оригінал до телефону Xiaomi Redmi Note 12

– Ціна заміни оригінального дисплейного модуля у Сервісному центрі Майстерфон

Для Xiaomi Redmi Note 12 коштує – 5900 грн

А для Redmi Note 12 Pro коштує 5500 грн







Як відрізнити справжній оригінальний екран від копії?

Оригінали екранів – поставляються тільки з рамкою

Якщо Вам продали екран і там на упаковці немає парт номера – це не оригінал-

Якщо дисплей без рамки – це не оригінал

Якщо Вам продали дисплей у рамці – це не обов’язково оригінал

Є більш дешевий варіант заміна екранів копії з Oled матрицею

– Ціна заміни еркану Oled копії (китайський оригінал, оригінал PRC) Xiaomi Redmi Note 12 коштує 3550 грн

А для Redmi Note 12 Pro коштує 3650 грн



Подивимось як міняється скло на прикладі Xiaomi Redmi Note 12

А чи можна взагалі на цьому телефону замінити скло окремо?

– Дивимось. Скло може бути розбите. Але сама матриця екрану повинна бути цілою.

– Якщо на екрані після падіння з’явилися чорні плями або дефекти – скоріш за все окрема заміна скла неможлива.



На прикладі фото Xiaomi Redmi Note 12.

Скло розбите. Але зображення на екрані ціле – нема ні плям, ні розводів.

Клієнту трошки повезло – відбувся малою кров’ю.

– Заміна скла Redmi Note 12 коштує 980 грн.

Якщо в сервісному центрі вас сказали добре.

То наступний етап – відділення старого скала від екрану.

Спеціальною титановою струною скло відокремлюється від дисплейного модуля





В спеціальній барокамері скло склеюється зі старим екраном.

В результаті отримуємо новий дісплейний модуль.

В якому поєдналися нове скло та оригінальний екран з сенсором







Якщо у Вас розбився телефон Ви завжди можете звернутися із заміною екрану для телефонів Xiaomi в будь-яке відділення Сервісного Центру МастерФон.

https://www.masterfon.kiev.ua/xiaomi-zamena-originalnykh-displeev-xiaomi-zamena-stekol-otdelno.html

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