REDMI NOTE 12 – на ремонті , коли розбився екран

Почалась зима і разом зі снігом та ожеледицею ризики розбити екран телефона значно зростають.
І який би не був міцний корпус або екран в телефоні – при жорсткому падінні об лід або асфальт
дисплей може не витримати.
Якщо розбився екран. Постають декілька питань, а що міняти?
Ну якщо скло розбилося і на телефоні нема зображення – то єдиним варіантом є заміна дисплейного модуля. Але якщо розбилося тільки скло. То можлива заміна скла окремо.
– Ідеальним варіантом є заміна оригінального екрану з рамкою.
Але цей варіант самий дорогий, хоч і самий якісний.
Наприклад заміна екрану оригінал до телефону Xiaomi Redmi Note 12
– Ціна заміни оригінального дисплейного модуля у Сервісному центрі Майстерфон
Для Xiaomi Redmi Note 12 коштує – 5900 грн
А для Redmi Note 12 Pro коштує 5500 грн
Як відрізнити справжній оригінальний екран від копії?
- Оригінали екранів – поставляються тільки з рамкою
- Якщо Вам продали екран і там на упаковці немає парт номера – це не оригінал-
- Якщо дисплей без рамки – це не оригінал
- Якщо Вам продали дисплей у рамці – це не обов’язково оригінал
Є більш дешевий варіант заміна екранів копії з Oled матрицею
– Ціна заміни еркану Oled копії (китайський оригінал, оригінал PRC) Xiaomi Redmi Note 12 коштує 3550 грн
А для Redmi Note 12 Pro коштує 3650 грн
Подивимось як міняється скло на прикладі Xiaomi Redmi Note 12
- А чи можна взагалі на цьому телефону замінити скло окремо?
– Дивимось. Скло може бути розбите. Але сама матриця екрану повинна бути цілою.
– Якщо на екрані після падіння з’явилися чорні плями або дефекти – скоріш за все окрема заміна скла неможлива.
На прикладі фото Xiaomi Redmi Note 12.
Скло розбите. Але зображення на екрані ціле – нема ні плям, ні розводів.
Клієнту трошки повезло – відбувся малою кров’ю.
– Заміна скла Redmi Note 12 коштує 980 грн.
- Якщо в сервісному центрі вас сказали добре.
То наступний етап – відділення старого скала від екрану.
Спеціальною титановою струною скло відокремлюється від дисплейного модуля
- В спеціальній барокамері скло склеюється зі старим екраном.
В результаті отримуємо новий дісплейний модуль.
В якому поєдналися нове скло та оригінальний екран з сенсором
Якщо у Вас розбився телефон Ви завжди можете звернутися із заміною екрану для телефонів Xiaomi в будь-яке відділення Сервісного Центру МастерФон.
https://www.masterfon.kiev.ua/xiaomi-zamena-originalnykh-displeev-xiaomi-zamena-stekol-otdelno.html
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