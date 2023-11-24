Статті

REDMI NOTE 12 – на ремонті , коли розбився екран

24.11.2023

Почалась зима і разом зі снігом та ожеледицею ризики розбити екран телефона значно зростають.

І який би не був міцний корпус або екран в телефоні – при жорсткому падінні  об лід або асфальт
дисплей може не витримати.

Якщо розбився екран. Постають декілька питань, а що міняти?
Ну якщо скло розбилося і на телефоні нема зображення – то єдиним варіантом є заміна дисплейного модуля. Але якщо розбилося тільки скло. То можлива заміна скла окремо.

– Ідеальним варіантом є заміна оригінального екрану з рамкою.
Але цей варіант самий дорогий, хоч і самий якісний.

Наприклад заміна екрану оригінал до телефону Xiaomi Redmi Note 12
– Ціна заміни оригінального дисплейного модуля у Сервісному центрі Майстерфон 
Для Xiaomi Redmi Note 12 коштує – 5900 грн
А для Redmi Note 12 Pro  коштує 5500 грн



Як відрізнити справжній оригінальний екран від копії?

  • Оригінали екранів – поставляються тільки з рамкою
  • Якщо Вам продали екран і там на упаковці немає парт номера – це не оригінал- 
  • Якщо дисплей без рамки – це не оригінал
  • Якщо Вам продали дисплей у рамці – це не обов’язково оригінал

Є більш дешевий варіант заміна екранів копії з Oled матрицею
– Ціна заміни еркану Oled  копії (китайський оригінал, оригінал PRC) Xiaomi Redmi Note 12  коштує 3550 грн
А для Redmi Note 12 Pro  коштує 3650 грн

Подивимось як міняється скло на прикладі Xiaomi Redmi Note 12

  1. А чи можна взагалі на цьому телефону замінити скло окремо?
    – Дивимось. Скло може бути розбите. Але сама матриця екрану повинна бути цілою.
    – Якщо на екрані після падіння з’явилися чорні плями або дефекти – скоріш за все окрема заміна скла неможлива.

    На прикладі фото Xiaomi Redmi Note 12.
    Скло розбите. Але зображення на екрані ціле – нема ні плям, ні розводів.
    Клієнту трошки повезло  – відбувся малою кров’ю.
    Заміна скла Redmi Note 12 коштує 980 грн.
  2. Якщо в сервісному центрі вас сказали добре.
    То наступний етап – відділення старого скала від екрану.
    Спеціальною титановою струною скло відокремлюється від дисплейного модуля


  3. В спеціальній барокамері скло склеюється зі старим екраном.

В результаті отримуємо новий дісплейний модуль.
В якому поєдналися нове скло та оригінальний екран з сенсором



Якщо у Вас розбився телефон Ви завжди можете звернутися із заміною екрану для телефонів Xiaomi в будь-яке відділення Сервісного Центру МастерФон.

Ремонт мобильных телефонов МастерФон Киев

https://www.masterfon.kiev.ua/xiaomi-zamena-originalnykh-displeev-xiaomi-zamena-stekol-otdelno.html

  • М. Політехнічний Інститут, пр Берестейський 33/1 (  пр. Перемоги 33/1,)  тел. (067) 103-34-02
  • М. Позняки, вул. Мішуги 9а, тел. (050) 255-48-36
  • м. Дарниця, вул Гетьмана Павла Полуботка 7а  (вул. Попудренко 7а,) тел. (063) 024-91-94

Читай нас в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


24.11.2023
Back to top button